Mula: «Al principio te agobias, pero ya está todo superado» Mula se entrena, con Muñiz detrás, en la sesión de ayer en el estadio de atletismo. / Germán Pozo El extremo está dispuesto a jugar ya tras superar una lesión de menisco y una posterior infección que lo han mantenido más de cuatro meses de baja ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 23 enero 2019, 00:39

Mula comienza a ver el final de su túnel particular tras una intervención de menisco y una posterior infección que le ha mantenido alejado del equipo más de cuatro meses. Cayó lesionado frente al Tenerife y ahora podría volver también en el partido del próximo sábado contra el conjunto canario, en el que estuvo cedido la temporada anterior. «Estoy trabajando ya con normalidad, a la espera de que el entrenador pueda contar conmigo. Me estoy entrenando bien. Me siento bien. Si puedo volver contra el Tenerife, mucho mejor. Estoy trabajando para que el míster pueda contar conmigo lo antes posible», aseguró el joven jugador.

Respecto a los problemas surgidos con su lesión de rodilla, el canterano prefiere pasar página para centrarse sólo en el futuro. «Ha sido todo muy largo, nadie se esperaba la infección que apareció después. Pero ya está todo superado. Me encuentro con ganas de volver», insistió, a la vez que añadió: «Al principio te agobias, parece que nunca se acaba, pero cuando te ves con el equipo todo cambia».

En relación a la situación de su exequipo y la visita al Heliodoro Rodríguez del fin de semana, afirmó: «Es un campo difícil, cuando encadena un par de victorias, la afición se viene arriba. Nos va a costar mucho». El jugador cree que puede estar ya disponible para el sábado, pero su participación no dependerá de él. «Si el míster me diera la oportunidad, estoy para jugar. Ahora intento coger ritmo», destacó, mientras que dijo que el Málaga se ha adaptado perfectamente a Segunda tras el descenso: «El equipo ha entendido bien la categoría. Se están haciendo las cosas bastante bien. Todos estamos muy unidos».

«Partido a partido»

Como les ocurre a todos los componentes de la plantilla y con el propio Juan Ramón Muñiz, Mula no quiso hablar del ascenso y de las posibilidades del Málaga llegar al final de la competición con opciones de subir. «Vamos partido a partido para sacar los tres puntos. Los rivales son todos muy complicados. Cualquier equipo te puede ganar. Hay que intentar seguir en esta situación», señaló.

Sobre su reencuentro con el equipo tinerfeño, el centrocampista catalán explicó que tiene buenos recuerdos de su cesión en tierras canarias. «Sería bonito volver a las islas, donde tuve buenos momentos. Estaría encantado de ir. No he tenido contacto con nadie del Tenerife», indicó con cierta añoranza.

El jugador malaguista confesó que la gran competencia que hay ahora para conseguir una plaza en los extremos será positiva para el equipo. «Somos muchos en las bandas, y eso es bueno para exigirnos a todos en los entrenamientos», aseguró. Y no podía acabar su comparecencia de ayer sin hablar del filial, conjunto al que él 'pertenece' (tiene dorsal del segundo equipo, aunque pertenece al primero por completo): «Está en una situación complicada, pero los jugadores se encuentran con muchas ganas, quieren salir de ahí. Juegan bien, pero los resultados no le acompañan».