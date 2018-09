Mula sigue hospitalizado por una infección Pau Torres El jugador ha tenido complicaciones tras ser operado el día 14 y aún no tiene el alta PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 27 septiembre 2018, 21:26

El malaguista Mula sigue hospitalizado en el Vithas Parque San Antonio. El futbolista fue operado de menisco el día 14, pero ha sufrido una infección en la herida quirúrgica tras la intervención y todavía no ha podido recibir el alta del centro hospitalario. Esto complica los plazos para su vuelta a los terrenos de juego, cifrados en principio en dos meses. El caso de Mula es uno más de infección nosocomial, que son todas aquellas ocurridas durante la hospitalización que no se estaban incubando o no estaban presentes al momento del ingreso del paciente. Pueden ser producidas por organismos endógenos o exógenos.

Mula fue intervenido el día 14 por el traumatólogo José Manuel Mateo, bajo la supervisión del doctor del primer equipo Dani Rosado. La cirugía duró, contando el período de anestesia, alrededor de dos horas y media. Mula fue objeto de una regularización meniscal, además de practicársele una empalizada con el músculo tensor de la cintilla iliotibial -fascia lata- para reforzar la parte lateral de la articulación. Desde entonces han pasado trece días y seguirá ingresado mientras dure el tratamiento antibiótico intravenoso.