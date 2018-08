Mula da un triunfo in extremis al Málaga

A falta de una semana para el comienzo de la Liga, Muñiz optó por dar minutos de cierta calidad a todos sus jugadores dividiéndoles en dos grupos y disputando cada uno un partido ante un rival de Segunda, el Córdoba y el Granada con pocas horas de separación. Sendos ensayos para mostrar ya ritmo de competición y garantía de que cada bloque tendría rodaje de sobra en hora y media. En la primera sesión, en el Marbella Football Center, el cuadro de La Rosaleda ganó in extremis, gracias a un gol de Mula, que se aprovechó de un grave error de Jesús Valentín.

1 Málaga Andrés Prieto; Iván, Abqar, Diego González, Juan Carlos; Hicham (Iván Jaime, minuto 83), Iturra (David Ramos, minuto 68), N'Diaye, Mula; Haksabanovic (Juan Cruz, minuto 53); Mula y Blanco (Antoñín, minuto 68). 0 Córdoba Kieszek; Fernández, Quintanilla, Jesús Valentín, Aythami, Javi Galán; Edu Ramos (Borja Estepa, minuto 87), Álvaro Aguado (Bambock, minuto 83), Javi Lara (Quim Araujo, minuto 83); Alfaro (Zelu, minuto 46) y Jovanovic. Gol 1-0, minuto 85: Mula. ÁRbitro abello Fernández (malagueño). Amonestó a Mula y Javi Lara. Campo Unos 300 espectadores en el Marbella Football Center. Mañana calurosa, aunque nubosa.

Fueron entretenidos los primeros treinta minutos, con un Córdoba que seguramente pudo jugar con sus mejores recursos actuales cara a la Liga (hasta hace unos días tenía una plantilla con diecisiete profesionales y sin fichajes, además de sufrir el cambio reciente en el banquillo de Sandoval por Francisco), mientras que en el Málaga debutaban N'Diaye y Blanco, pero en una alineación que no mostraba todo el mejor potencial de la plantilla.

Gustó más N'Diaye, ejerciendo ya de líder en el campo, colocando a sus compañeros y transmitiendo mucha seguridad con el balón. Por contra, no estuvo tan inspirado el punta, que falló la primera ocasión clara a centro de un incisivo y a veces individualista Hicham. Del marroquí fue también el pase hacia atrás para Diego González, en el remate más peligroso y con un paradón de Kieszek.

Con un 5-3-2 claro, el Córdoba manejó bien el balón y llegó a hilvanar buenas acciones no bien culminadas, como un centro de Javi Galán al que no llegó Jovanovic, o un violento remate de este repelido por Andrés Prieto.

En la segunda mitad el choque siguió perdiendo ritmo. Las mejores acciones siempre estuvieron en las botas de Hicham, quizás el futbolista más inspirado en ataque del equipo en sus encuentros de preparación. Una penetración por el centro suya con caída en el área bien pudo ser castigada con roja y penalti, pero el árbitro no amonestó al zaguero del Cordoba y señaló falta en la frontal. Muñiz dio minutos a Juan Cruz, Antoñín, David Ramos e Iván Jaime, este debutante, y cuando ya todos se temían un nuevo 0-0 llegó el error de Jesús Valentín y el acierto de Mula al no desaprovechar el regalo. Y, cómo no, fiel a su comportamiento este verano, el Málaga volvió a dejar su puerta a cero.