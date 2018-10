Munir: «Hemos aprendido del partido de Elche» Munir, en rueda de prensa. / Salvador Salas El portero del Málaga asegura el equipo está preparado para recibir al Numancia: «Ver al equipo primero da confianza y ayuda» ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 24 octubre 2018, 13:26

El portero Munir se siente preparado ya para recibir al Numancia, su anterior equipo, con la máximas garantías, si bien puntualiza que el choque anterior, en el que el Málaga cayó en Martínez Valero, no fue tan negativo para el conjunto blanquiazul. «No creo que haya sido el peor partido de la temporada. Antes del primer gol dispusimos de una ocasión y tuvimos cinco o diez minutos en los que no estuvimos acertados. Pero el equipo compitió bien, aunque habrá que mejorar. Creo que hemos aprendido de esos diez minutos que nos afectaron en Elche», ha explicado el meta, nombrado hoy mejor portero de septiembre de Segunda.

En relación a su escasa participación en el Numancia la pasada campaña, Munir ha dicho: «Son circunstancias del fútbol, decisiones del entrenador. Este año es nuevo, diferente. La confianza te la da jugar. Me estoy sintiendo importante. Yo no controlaba esto». Sobre el potencial del conjunto soriano, asimismo, ha destacado: «El equipo no está siendo tan regular. Ha cambiado a bastantes jugadores. No creo que sea por el entrenador. Este ha sido uno de los problemas. Ahora se tienen que adaptar». En cualquier caso, será un compromiso especial para el marroquí: «Le guardo mucho cariño al Numancia, donde he estado cuatro años, y también a Soria».

Munir considera que tanto él como N'Diaye estaban preparados para partiricpar en el partido de Elche, pese a los largos viajes para tomar parte en los encuentros de sus selecciones, mientras que está convencido de que la última derrota no va a afectar de una forma importante. «Ver que el equipo está primero da confianza y ayuda a preparar la semana. Tenemos tiempo para preparar este partido. Hay que seguir en esta línea», ha señalado