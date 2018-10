Munir: «El ascenso será al final nuestro objetivo, pero a corto plazo hay que competir, ser humildes» 02:54 Munir posa junto a un escudo del Málaga antes de la entrevista con este periódico. / Germán Pozo El melillense, clave en el buen inicio del equipo, fue elegido ayer de forma abrumadora el mejor jugador de la jornada séptima en Segunda PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 5 octubre 2018, 01:06

Munir se sabe al dedillo el discurso oficial de la temporada: está casi prohibido cualquier atisbo de expresión triunfalista sobre el objetivo del ascenso a Primera División. El guardameta melillense, de 29 años, analiza su aprendizaje tras ser suplente con el Numancia, la excelente salud deportiva del equipo, su experiencia en el Mundial, la importancia de su padre en su vocación y la de Anquela en su progresión. Media hora después de que le eligiesen entre seis finalistas como el mejor jugador de la jornada séptima de Segunda, asume con mucha humildad este logro.

–El 86% de los votantes le han seleccionado por delante del punta del Elche Kaba (5%), el del Deportivo Quique (4%), el 'pivote' del Granada Montoro (2%) y el del Almería De la Hoz 8(2%)...

–Estoy contento porque al final es un premio al buen trabajo, al esfuerzo y, sobre todo, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. No sólo yo, sino también todos los compañeros.

–Y quiere decir que la parada que hizo a mano cambiada en la segunda parte al tiro lejano de Galán ha pesado mucho...

–Es mi trabajo, Al final el portero tiene que parar y ayudar al equipo en lo que necesite. Gracias a Dios están saliendo las cosas y estoy muy feliz.

–¿Ha visto muchas veces repetida esa parada?

–Bueno, mañana la analizaremos con Toni (Mengual, el preparador de porteros de Muñiz). Siempre revisamos todas las jugadas, no sólo esa. Se repasa 'grosso modo' el partido para sacar algunas cosas que mejorar.

–Le está tocando en este arranque de temporada el rol de portero al que le rematan poco, le meten pocos goles, pero está obligado a mostrar mucha concentración en el partido, ¿verdad?

–Sí, es verdad que el equipo regala muy poco, que defensivamente estamos trabajando muy bien.El equipo desde arriba hasta atrás se encarga de que me obliguen al mínimo trabajo posible, y es cierto que esto me exige mucha concentración. Quizás no se trate de hacer paradas tan espectaculares, sino de ayudar de otra manera.

–Se crió en Melilla, ¿de familia española o marroquí?

–No, mis padres son también españoles pero de origen marroquí. Mis abuelos sí que eran de allí. Yo estuve toda mi vida en Melilla hasta hace poco relativamente, cuando comenzó mi aventura.

–Usted no es portero por casualidad...

-Sí, mi familia es muy futbolera. Lo de portero me viene de sangre. Mi padre fue portero (llegó a jugar en Tercera) y mi hermano también (en fútbol-sala.Es lo que me ha dado la sangre.

–Estaba claro que no podía ser jugador de campo.

–No. Normalmente de pequeño a casi nadie le gusta ponerse de portero, pero en este caso mis amigos no tenían ese problema, porque yo siempre quería ponerme y lo hacía medio bien. Jugaba incluso con más mayores. Era algo que había visto siempre a mi padre hacer y le imitaba, era mi espejo.

–¿Ha podido ver competir a su padre?

–Sí, desde que tenía uso de razón, desde los cinco años. Le he visto bastante, incluso hace poco jugando con los veteranos un partido.

–¿Es muy exigente con usted, o eso lo deja para el cuerpo técnico que le entrena?

–No, siempre ha sabido mantenerse al margen, no es de esos padres que siempre están muy encima. Es muy positivo y trata de quitarle hierro a mis fallos. Ha sido un padre diez, siempre intentando apoyarme, pero manteniéndose a un lado.

«Quizás aquí no se trate de hacer paradas tan espectaculares, sino de ayudar de oto manera» un rol distinto en el málaga

«Son situaciones que te hacen madurar y mejorar. Me ha ayudado para ser más fuerte mentalmente» su suplencia en el numancia

«Anquela cambió mi vida futbolística. Me ayudo mucho y me enseñó a competir en esta categoría» un técnico que le marcó

–Usted ha jugado una fase final de un Mundial; él no...

–Y se siente muy orgulloso de ello, la verdad. Para él es como si lo hubiese logrado él mismo, y muchas veces me lo ha dicho.Es indiferente que lo haya conseguido yo o él. Y todavía queda mucho por lograr.

–¿Qué se le pasaba por la cabeza cuando están las selecciones alineadas antes de que suene el himno en un partido del Mundial?

–Para un futbolista no hay nada más bonito. Toda una carrera de trabajo, esfuerzo y sacrificio no tiene mejor premio que ese. Hay que disfrutarlo. Hay todo un país apoyándote y la verdad es que es un momento sublime.

–¿Se llega a disfrutar en el campo? Lo digo porque usted es portero y conoce muy bien la responsabilidad que implica un error grave en un partido de un Mundial... Se le puede recordar durante años...

–La verdad es que dentro del campo sí que lo he disfrutado bastante.Estar allí era un premio. Me lo tomé con esa filosofía. Lo que se vive desde fuera es distinto. Concentrado desde horas atrás, pensando sólo en el partido. Ahí sí que no disfrutas, hay mucha tensión y sí que sabes que hay mucha responsabilidad, mucha gente detrás pendiente de ti. La verdad es que también fue espectacular la gente que vino hasta Rusia desde Marruecos a apoyarnos.

–La temporada anterior fue difícil para usted, pues apenas jugó en el Numancia. ¿Cómo analiza ahora con perspectiva esa suplencia casi permanente, ahora que juega?

–Soy una persona positiva. Pienso que todo sucede por algo. Fueron momentos difíciles, porque se acercaba el Mundial y no estaba jugando. Al final son situaciones que te hacen madurar y mejorar. Te hacen valorar todo. Al menos me ha ayudado ahora para ser más fuerte mentalmente. Son situaciones por las que tiene que pasar un portero. La clave es cómo afrontarlas. Todo pasa por algo y fue para hacerme más fuerte y mejor.

–Es curioso, pero el portero que le desbancó en el Numancia, Aitor Fernández, no juega en el Levante, y Kieszek, ídolo en el Córdoba y decisivo el pasado curso, no juega ahora porque lo hace usted...

–Es fútbol. Sobre todo en la portería, donde sólo juega uno. Son situaciones que no puedes controlar. De momento es lo que se da. Los porteros que ha nombrado tienen un nivel altísimo y, al final, seguro que tendrán su oportunidad y volverán a competir bien.

–El lunes, tras el duelo ante el Deportivo, se concentra por segunda vez esta campaña con su selección. No estará el viernes siguiente contra el Albacete y podría faltar a la visita a Elche del viernes 19, porque juega el martes 16 enMitsamiouli (en Islas Comoras). ¿Llegará a tiempo?

–Bueno, antes que nada hay que decir que tenemos otros dos grandísimos porteros, que son Pawel (Kieszek) y Andrés (Prieto). Pueden hacerlo igual o mejor que yo. Creo que no habrá problemas. Trataré de llegar lo antes posible por si el técnico cree necesario que esté en ese choque.

–¿Qué cualidad futbolística destacaría más de Kieszek y cuál de Andrés Prieto?

–Son muy diferentes entre sí. Andrés es un portero con muy buenas cualidades técnicas, porque ha tenido muy buena formación, al haber estado en clubes importantes. Pawel es muy ágil, muy espectacular, muy de grandes paradas.

–El Málaga ha ganado seis de las siete jornadas ligueras y en todos sus partidos tuvo menos posesión que el rival. ¿Qué análisis le merece?

–Al final los puntos están en casa, y eso es lo más importante. Nosotros salimos a competir en los partidos de la mejor manera posible. Unas con más posesión, otras con menos, pero la clave es que volvemos con los tres puntos.

–El domingo, ante el Deportivo en Riazor, puede ser otra ocasión de medir las posibilidades reales de este Málaga. ¿No lo cree así?

–Sinceramente, lo veo como el partido del otro día aquí ante el Majadahonda. Todos los rivales en Segunda son difíciles. Todos los partidos son complicados, y más fuera. Esa es nuestra filosofía y la vamos a mantener durante toda la temporada. Nosotros vamos a trabajar siempre con la misma humildad, con esa mentalidad que hasta el momento nos está permitiendo estar ahí arriba y tener los puntos que tenemos. No vamos a cambiar.

–Hay una palabra, 'ascenso' que no se la oigo mencionar a casi nadie de ustedes. Ni al entrenador ni a los jugadores... ¿La usarán en primavera ya? Me recuerda a cuando los futbolistas desfilan delante del trofeo antes de jugar una final...

–Es que ya le digo que la Liga es muy larga y nosotros nos caracterizamos por nuestra humildad, nuestro trabajo y esfuerzo.Al final el ascenso va a ser nuestro objetivo, pero a corto plazo no, hay que competir, ser humildes y un grupo, que es lo que nos va a permitir sumar tres puntos cada semana.

–¿Cuál es su sueño deportivo en este punto de su carrera?

–Mi sueño es ser feliz aquí, competir como lo estamos haciendo, llegar lo más lejos posible y, sobre todo, disfrutar.Seguir dando alegrías, tanto con mi club como con Marruecos.

–¿Qué entrenadores ha tenido en su trayectoria que le hayan marcado más?

–Sobre todo, (Juan Antonio) Anquela (al que tuvo en el Numancia). Cambió mi vida futbolística. Me ayudo mucho y me enseñó a competir en esta categoría. También (Hervé) Renard (seleccionador de Marruecos), por su confianza y todo lo que ha hecho por el país.