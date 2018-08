Munir, contrariado por perderse un partido MALAGACF «Me gustaría seguir ayudando al equipo en este inicio», declaró al perderse un partido por su selección CARLOS CONTRERAS Málaga Miércoles, 29 agosto 2018, 20:58

El portero del Málaga Munir, que estuvo este mediodía en el acto de la presentación de patrocinio con Tesesa, confirmó que podrá estar el lunes en Almería y se refirió al problema de compatibilizar selección y club. «Es algo que me está afectando en los últimos años y no puedo controlar. Me fastidia mucho. Me gustaría seguir ayudando al equipo sobre todo en este inicio, que es muy importante», dijo contrariado al no estar en la cita siguiente en la Liga, en casa ante el Tenerife. «El seleccionador entiende mi situación. Sabe que tengo que estar aquí y ayudar al equipo, y así se lo he pedido. De momento puedo jugar contra el Almería y ya durante el año intentaremos solucionarlo en otras ocasiones».

Respecto al liderato liguero, compartido con el Mallorca, manifestó: «La verdad es que no se puede empezar mejor. El equipo creo que está haciendo un gran trabajo, y al final se ve reflejado en el campo. Creo que estos seis puntos nos han venido muy bien. Obviamente tenemos que mejorar cosas, pero con puntos todo se ve mejor. De momento está yendo bien y vamos a intentar mantenerlo».

Sobre sus sensaciones tras disfrutar de su primer partido en La Rosaleda como local, reconoció: «La verdad es que fue increíble. Era el primer partido en casa y las sensaciones fueron inmejorables. Creo que al equipo, cuando lo necesitó, la afición lo apoyó, y esa tiene que ser la dinámica del año. Habrá momentos difíciles y vamos a necesitarlos sobre todo en casa». Finalmente, respecto que pueda llegar otro portero antes del fin del plazo de fichajes del viernes expuso de forma escueta: «Es decisión del club, pero si viene será bienvenido. Vendrá a ayudar».