Munir: «Hay cosas que no controlamos, pero confiamos en el club» El portero del Málaga asegura que hay tranquilidad en el vestuario y que solo piensan en llegar bien al inicio de Liga SUR Miércoles, 7 agosto 2019, 21:43

Queda poco más de una semana para el inicio de la competición oficial para el Málaga y la situación del club sigue siendo una incógnita, a la espera de nuevas salidas de jugadores y de fichajes. Sin embargo, los profesionales que están ahora en la plantilla quieren mandar un mensaje de tranquilidad y de estar centrados en los entrenamientos y en la pretemporada. El Málaga ganó este miércoles su partido ante el Melilla en Benahavís y el portero Munir habló de la actualidad del equipo tras el choque. «Estaba con muchas ganas de empezar a jugar mis primeros minutos, he tenido buenas sensaciones y me he encontrado a gusto», dijo el jugador, que se incorporó más tarde al trabajo del equipo por la disputa de la Copa África con Marruecos. «Se trata de seguir con el trabajo que estaba haciendo el grupo, darle continuidad y si es con victoria, pues es positivo. Para mí ha sido un partido especial, tenía ganas de reencontrarme con gente a la que tengo mucho cariño y lo he disfrutado mucho«, dijo sobre el partido ante el Melilla, el equipo de su tierra.

«He visto en el equipo muchas ganas de trabajar, una actitud muy buena, buena predisposición y un gran compromiso. Vamos a intentar seguir con la misma línea del grupo del año pasado, que era magnífica», aseguró. Cuestionado sobre la buena acogida de la afición malaguista, Munir dijo que no le sorprende: «Ahora nos toca a nosotros devolver la confianza y el cariño. Los jugadores que vengan o se vayan son otras cuestiones, nosotros tenemos que prepararnos bien para la semana que viene y seguir trabajando a tope, con la misma actitud y con los jugadores que estén». Insistió en que no hay intranquilidad en el vestuario: «Estamos tranquilos, con ilusión de trabajar día a día. Hay cosas que no controlamos pero confiamos en el club, en el cuerpo técnico y en el grupo de jugadores y esa es nuestra mentalidad. Estamos tranquilos, confiamos al cien por cien en la gente que trabaja con nosotros y estamos seguros de que va a ser un gran año. Tenemos una gran plantilla, con muchos jugadores y queremos demostrarlo en el campo«.

Para el guardameta, el objetivo del Málaga ahora tiene que ser «comenzar la Liga lo mejor posible y sumar los primeros puntos en Santander y después ir partido a partido. Esa fue la actitud del año pasado e hicimos un buen trabajo, pese a que no conseguimos el ascenso. La mentalidad es competir de la mejor manera posible«