Munir: «Los jugadores del Reus tienen nuestro máximo apoyo» El jugadopr, durante la comparecencia ente los medios, este jueves. / C.Contreras El portero se solidariza con la grave situación económica de su próximo rival liguero CARLOS CONTRERAS Málaga Jueves, 3 enero 2019, 14:15

Este domingo el Málaga se enfrenta al Reus en La Rosaleda, a las 20.00 horas (LaLiga 1|2|3 TV), con la duda de si se podrá disputar dicho partido, aunque todo hace indicar que sí. La situación que vive el club catalán tiene también en vilo tanto al equipo blanquiazul como a sus aficionados, que están a la espera de nuevos acontecimientos. El portero malaguista Munir dio este mediodía su opinión sobre el trance al que ha quedado abocado el rival tarraconense por sus deudas. «No es una situación cómoda. Tienen nuestro máximo

apoyo porque no nos gustaría estar en su situación», dijo en sala de prensa. «Son jugadores que se están jugando mucho, con incertidumbre sobre su futuro y es una situación muy difícil», manifestó. Por eso la iniciativa de la afición malaguista de recibir al equipo rival con aplausos le pareció fantástica. «Eso dice mucho de la gran afición que tenemos. Es un gran ejemplo», reiteró.

El nuevo año para el club de Martiricos viene cargado de trabajo y con el deseo de seguir en la misma línea para llegar a la meta que se ha impuesto el club este año. «Queremos empezar el año igual que lo acabamos. Con las mismas ganas e ilusión», afirmó el marroquí.

Lo cierto es que el recién cerrado 2018 fue un gran año tanto en lo profesional como en lo personal para Munir, que debutó en la fase final de un Mundial y fichó por el Málaga. «Estoy muy contento y satisfecho por cómo está siendo el año, con mis compañeros,

con el día a día... Está siendo una temporada muy completa», confirmó. Pero no se confía. Él quiere seguir así hasta el final de la campaña. «Toca seguir trabajando y mejorar. Creo que tengo muchas cosas que mejorar para beneficio del equipo. Por eso me toca seguir trabajando», aseguró.

Este fin de semana también se juega el Granada-Albacete, con los dos primeros de la tabla, pero él no opina sobre otros encuentros, solo se centra en su club. «Para nosotros lo más importante es el partido del Reus. Queremos los tres puntos. Lo que pase en otros partidos no nos importa», destacó. En sus días de descanso por las fechas navideñas estuvo en su país. «Fui a Marrakech, al desierto del Sahara, y se lo recomiendo a todo el mundo, porque he disfrutado y he desconectado mucho», aseguró. Sobre el nuevo mercado de fichajes invernal que se abrió ayer, aseguró que «es otra gente la que tiene que decidir eso; creo que tenemos un gran grupo y si al final viene alguien para sumar será bien recibido», afirmó.

Por último, se refirió a la recuperación de Luis Hernández, que ya ha vuelto a los entrenamientos con el grupo. «Es un jugador muy importante con muchísimo nivel. Estamos contentos porque regrese al grupo. Eso es lo importante», finalizó.