Muñiz: «Vamos a seguir pensando en el partido a partido» Muñiz traslada una portería pequeña en un entrenamiento / Ñito Salas «Está todo abierto», dice sobre la clasificación actual, y argumenta que «el riesgo en los partidos hay que asumirlo sólo en ciertos momentos» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 22 marzo 2019, 21:05

Veintiocho minutos de rueda de prensa pueden dar para mucho. No obstante, casi toda la comparecencia de ayer de Muñiz se centró en normalizar la situación deportiva del equipo, frente al pesimismo y desconfianza creciente en el entorno, más que en analizar al rival en cuestión, el 'Nàstic'. «Los ánimos tienen que estar a tope. Sabemos desde julio la igualdad que iba a haber. Vamos a seguir pensando en partido a partido. De nada sirve pensar en mayo o en junio. Luego, ya pasará lo que tenga que pasar», dijo, y restó hierro a las bajas de Munir, Iván, Pau Torres y N'Diaye: «Todo el equipo trabaja muy bien. Hay gente que se queda fuera y podría jugar muy bien. No me preocupa mucho que haya bajas». Incluso, dio a entender que es muy probable que Dani Pacheco y Ontiveros, que se entrenó ayer, lleguen al partido, mientras que es muy complicado que lo haga Seleznov, aún sin ejercitarse.

Muñiz no cree que la distancia respecto al segundo, el Granada, a seis puntos, sea definitiva. «Está todo abierto, todo en juego. Tenemos que hacer lo posible por ir a ganar el partido (de Tarragona). Si nos vamos a mirar a las doce últimas jornadas de temporadas anteriores, y analizamos las jornadas de cuatro en cuatro nos sorprenderá ver los cambios que se dan. Equipos que no estaban luego aparecen, y al revés», argumentó.

Respecto al rival, subrayó su amplia renovación desde enero: «Han cambiado casi radicalmente el equipo. No es el mismo que el de la primera vuelta. Las incorporaciones les han ayudado para trabajar mejor los partidos. Tenemos que pensar en cómo superarles. La clasificación no marca favoritos. Cada partido es una historia nueva».

Sobre el sistema

Muñiz también razonó acerca de las bondades del 4-1-4-1, el sistema mas habitual ahora: «Creo que el sistema es algo independiente. Son más las características de los jugadores de que dispones. El equipo ha rendido bien con los dos sistemas. Ahora los alternamos más. No tratamos de que los jugadores se adapten al sistema, sino al revés. A los rivales les cuesta mucho ganarnos con los dos». El técnico malaguista también habló de la presión adelantada, que se pudo ver sobre todo al comienzo del segundo tiempo en Soria, y explicó por qué no la repite siempre: «De inicio no variamos el trabajo, lo puede cambiar el resultado. Si vas a una presión alta y duradera en el tiempo, el partido es muy largo para mantenerla. El riesgo hay que asumirlo en determinados momentos. Es mi forma de verlo. No puedes salir a que haya un 8-7, o un 7-8 en el marcado. Los equipos que están arriba tienen un equilibrio entre goles a favor y en contra, llevan los partidos adonde quieren llevarlos. Los que los llevan al control están arriba. Para jugármela todo a una voy al casino».

Finalmente, elogió a Kieszek y Werner, aunque dio a entender que jugará el primero: «Pawel (Kieszek) es un gran portero y sería titular en la mayoría de los equipos. Axel me ha sorprendido positivamente en todo, por profesionalidad y compañerismo». Y reclamó paciencia con Seleznov: «Viene de una liga extranjera, con otro ritmo. Intenta entrar en un equipo en marcha, bien clasificado. Conseguir eso conlleva un proceso de adaptación. Hay jugadores que tardan un mes y otros un año. A Zozulya le costó arrancar para que los equipos se fijaran en él».