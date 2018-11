Muñiz anuncia que la lesión de Harper es mucho más grave Germán Pozo El técnico malaguista no cree que el delantero pueda reaparecer antes de tres semanas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 2 noviembre 2018, 13:24

En la víspera del duelo ante el Osasuna en El Sadar (mañana, 18.00 horas, Movistar Partidazo), el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, reconoció que la lesión de Harper es mucho más grave de lo anunciado inicialmente, como un esguince de tobillo de grado 1, sufrido el domingo. «Veremos cuándo estará. Después de las últimas pruebas, no es que sea poca cosa. Va a requerir tres semanas más como mínimo», dijo. De esta forma, el delantero de ascendencia escocesa, titular en las diez primeras jornadas ligueras, podría estar de baja hasta finales de mes y perderse tres nuevos compromisos ligueros.

Muñiz no quiso mostrarse preocupado por el estado de la enfermería. «Llega una temporada de invierno. 'Bula' (Boulahroud) tiene un proceso gripal, y de Diego (González) sabremos hoy el alcance de su resonancia y parece que no será muy problemática. Cifu parece que se va incorporar pronto, así que no estoy preocupado, Los que tengo están a muy buen nivel», manifestó sin tratar de convertir la situación actual, a la que se suman las lesiones de Mula y Juan Carlos (pendiente de un diagnóstico más claro sobre su rodilla derecha), en una excusa deportiva.

Respecto al rival de mañana, el Osasuna, comentó: «No tengo dudas de que va a estar peleando en la zona alta de la clasificación. Es un conjunto muy difícil en su casa. Tiene buen ritmo, velocidad y presión. Está bien trabajado, con un buen entrenador (Jagoba Arrasate). Además, cuenta con una buena afición y debemos saber qué nos vamos a encontrar, un partido muy duro».

En todo caso, Muñiz, no quiso atribuir a una razón concreta que a su equipo le esté costando mucho más sumar fuera (18 puntos en La Rosaleda y siete en las salidas). «Cambia muy poco la situación lo de jugar en casa o fuera. La racha que llevas es porque has hecho muy buen trabajo. Se han visto muy buenos partidos. Siempre hay que tener en cuenta que los resultados son muy igualados, y casi siempre los rivales tienen opciones», dijo. No obstante, añadió que ser líder «nos exige un plus». «Las etiquetas de favoritos son engañosas. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nunca veo a ninguno en Segunda», añadió.

Por último, al ser preguntado sobre el buen papel ante el Numancia de la nueva pareja de ataque, Blanco-Koné, sostuvo: «Separar a dos de un equipo no me gusta mucho. Lo que brilla es el conjunto, el nivel de trabajo de todos. Son dos jugadores con características diferentes. Sé que entre los cuatro, junto a Héctor y Harper, tenemos que estar satisfechos, porque son de diferentes características y pueden ayudarnos».