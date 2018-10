Muñiz: «El apoyo del público nos ha hecho revivir» 02:04 Salvador Salas El técnico malaguista promete «darlo todo» para que la afición mantenga la ilusión FERNANDO MORGADO MÁLAGA Viernes, 12 octubre 2018, 19:36

La reacción de público de La Rosaleda tras el primer gol del Albacete ha sido capaz de emocionar a un hombre como Juan Ramón Muñiz, que en la rueda de prensa posterior al encuentro no ha querido perder ni un segundo para agradecer a los aficionados su apoyo. «Ha sido un espectáculo. Nos han hecho revivir y superar una situación difícil. No éramos once, sino muchísimos más. Cuando lo cuento, me emociono. Ese apoyo al jugador le da un punto más de insistencia», ha explicado el técnico en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

Muñiz ha asegurado que su misión ahora es que la ilusión de la hinchada malaguista se mantenga, y para ello va a «darlo todo». «El público tiene que ver que por nuestra parte no va a quedar. Sin que el club sea una piña no seríamos capaces de hacer bien las cosas». El asturiano, además de agradecido, se ha mostrado orgulloso de la forma en la que sus jugadores han encarado el choque ante el Albacete, especialmente tras el revés en forma de gol visitante: «Hemos tenido la posesión y hemos alejado a sus delanteros de nuestra portería. Ha sido una victoria muy trabajada ante un muy buen equipo, lo que te da más alegría todavía».

Siempre cauto, el entrenador del Málaga ha vuelto a insistir en que aún no se ve como principal candidato para el ascenso. «En esta categoría no hay favoritos. El favorito es el que se remanga y se pone a trabajar. Los partidos te ponen en tu sitio continuamente. Hay que sumar, seguir y pensar en el siguiente partido», ha añadido Muñiz. Para el protagonista sobre el campo, Blanco Leschuk, también ha tenido palabras: «Me parece injusto individualizar, pero es verdad que tenemos un jugador que hace muchas cosas bien. Aguanta el balón de espaldas, le da salida, tiene remate… Y encima, nos está dando goles. Pues a disfrutarlo».