Muñiz: «Para ser aspirantes a Primera hay que mantener la regularidad»
Domingo, 6 enero 2019

«¿Por qué somos aspirantes a Primera?», se preguntó ante los medios el técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, con el gesto más serio que nunca tras los tres goles encajados antes el Reus. A lo que terminó por contestarse a sí mismo: «Para ser aspirantes a Primera hay que mantener una regularidad y llegar a marzo o abril para estar en esa aspiración; nosotros estamos en el camino». Acto seguido, el asturiano intentó argumentar con palabras que este partido no decide una liga. «No debemos caer en el pánico, sabemos la dificultad de la categoría. Ha sido un tropiezo, nos han ganado y nos han ganado bien. Si hoy se acabara la liga, estaríamos en 'play-off', pero el ser aspirantes no te lleva a ningún lado. Nosotros estamos viendo a qué podemos aspirar», recalcó, volviendo a la exigencia inicial.

Muñiz argumentó que enfrente no tuvieron a un conjunto inexperto, sino todo lo contrario. «Este no era un equipo juvenil; era un equipo de profesionales que han hecho sufrir a otros rivales. Ellos supieron aprovechar mucho mejor el partido», insistió, centrándose en lo puramente deportivo y dejando a un lado la situación en la que se encuentra el Reus. «Es muy fácil ir de víctimas. Me creo lo que veo, no lo que oigo. La igualdad en la categoría es máxima, este es un equipo de Segunda División. Ellos han hecho un buen partido, no son víctimas», aseguró contundente. Y continuó explicando que el equipo nunca dio por sentado el resultado antes de empezar el encuentro: «Si pensábamos que íbamos a ganar fácil estábamos equivocados, y si pensábamos que íbamos a tener el marcador por delante desde el minuto uno estábamos equivocados».

«Fue una derrota justa;hay que felicitar a los jugadores del Reus. Sabemos que hemos hecho un mal partido» Ricca, Jugador del Málaga

«Cuando pudimos empatar no tuvimos acierto para concretar, y ya llegó el segundo gol y se puso todo cuesta arriba» Ricca, Jugador del Málaga

Sin embargo, Muñiz quiso romper una lanza en favor del equipo: «Ambición tenía. Al equipo no se le puede criticar el compromiso. Había jugadores rodeando a contrarios hasta el final, el equipo no bajó los brazos y siguieron defendiendo la camiseta independientemente del resultado», explicó. Y concluyó, sobre el segundo tiempo: «En la segunda parte tuvimos más velocidad, robábamos más lejos de la portería. La ambición no ha sido el motivo de la derrota».

«Con los jugadores sin predisposición y sin ganas de disputar este partido, hemos ganado» Bartolo, Entrenador del Reus

Sus palabras difirieron del que tuvo buena parte de la afición del estadio en los últimos minutos, cuando pitó al Málaga y aplaudió el último gol del Reus: «Claro que afecta. Hubo más precipitación por llegar a la porteria contraria con pases largos o centros que no son oportunos. Tenemos que intentar enchufar a la afición con otro juego, de otra manera. No podemos culpar a nadie, pero sí que nos sorprendió», explicó. Y cerró: «Igual que les damos las gracias cuando nos apoyan, ahora tenemos que respetar a la afición e intentar remediarlo en otro partido; mañana tenemos que volver a trabajar».

Bartolo, incrédulo

La comparecencia del técnico del Reus, Xavi Bartolo, comenzó con un mensaje muy diferente, crítico con la AFE y reiterando la situación límite que vive su equipo. «Para el cuerpo técnico ha sido imposible preparar este partido. Esta competición se ha adulterado desde el primer partido de la Liga. El acoso de la AFE ha sido terrible, condicionando a nuestros jugadores. Es inaceptable», aseguró contundente. Aprovechó para explicar la situación en que la plantilla llegó al encuentro contra el Málaga: «Al final la grandeza del fútbol es que sin tiempo para preparar y con los jugadores sin predisposición ni ganas de jugar este partido, hemos llegado al campo de un gran equipo y hemos ganado». «El colmo de todos los colmos es que esta mañana, en el hotel, tuvimos la visita del vicepresidente de la AFE para reunirse con los jugadores, no sé con qué objetivo. Para mí es muy triste la situación en la que estamos; hemos ganado, pero en el vestuario tampoco hay alegría».