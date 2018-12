Muñiz: «Se va a ver un buen partido, como en Mallorca» El entrenador del Málaga prevé otro duelo igualado ante el Cádiz, el equipo más enrachado de la Liga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 13 diciembre 2018, 12:47

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, analizó este mediodía el derbi de mañana (21.00 horas, Gol) ante el Cádiz en La Rosaleda, correspondiente a la decimoctava jornada en Segunda, y negó que sea un duelo directo por el ascenso. «Queda mucha Liga, y nuestro único objetivo es hacer el mejor partido posible cada semana. El rival está en una buena racha y volveremos a ver un choque muy igualado. Los dos equipos lo afrontan con optimismo y con ganas de sumar y creo que se va a ver un buen partido, como en Mallorca». El gijonés no descartó novedades en el once, pese a que no hay sancionados ni nuevos lesionados (tampoco jugadores que hayan recuperado el alta) y esperará a mañana, tras la última sesión de trabajo, para ofrecer la convocatoria.

Además, valoró la continuidad en la gestión del club rival: «El Cádiz sigue una línea de varias temporadas. Hay una regularidad en el trabajo, hay un mismo sistema. Es un equipo compacto, que trabaja bien en lo defensivo y que tiene velocidad para generarte problemas. Llevan años con esa fórmula de juego y les ha ido bien». «Nos viene bien a todos ver que con una línea de siete jornadas puede cambiar la situación», añadió en referencia a que el equipo llegó a estar en la zona de descenso y a quince puntos del Málaga tras la novena jornada..

«Cuando consigues siete victorias moralmente es un empujón. Todo te sale muy bien, y lo que tiene que ir fuera va dentro», dijo en relación a la inyección de confianza que reciben los jugadores con la victorias y que él ya conoció al frente del Málaga en su anterior etapa en Segunda, cuando arrancó la Liga con siete victorias, pero también admitió que no por eso mañana será más difícil ganar que otras veces: «Hay que intentar estar nuestro mejor nivel. Contra el Granada se compitió bien y también en Mallorca. En cuanto a juego no estamos preocupados».

Muñiz también se refirió a aspectos de candente actualidad como la posible retirada del Reus por sus deudas y la denuncia de los jugadores: «Es una pena que en una competición como Segunda suceda. Parecía que ya estaba olvidado. Ha vuelto a suceder. La categoría no se merece tener esa noticia. Los últimos años ha mejorado todo mucho, los clubes, los campos, el seguimiento, la televisión. Espero que ese paso atrás sea muy pequeño y afecte lo menos posible. No sé qué solución de puntos se tomará pero es una pena».

Respecto a la inminente llegada del VAR, para la próxima temporada en Segunda o incluso en la fase de ascenso, comentó de forma algo más escueta: «Hay que adaptarse a lo que nos pongan por delante. Pero también es verdad que nunca está todo el mundo de acuerdo con él. Se habla de fútbol toda la semana y creo que eso es bueno para el fútbol». En el apartado individual también tuvo palabras para referirse a la situación de Torres, el único jugador de campo de la plantilla que no ha debutado aún en la Liga, pese a que viajó a Mallorca la semana pasada (sin entrar al final en la lista de dieciocho): «Los jugadores que están tienen que encontrarse en las mejores condiciones posibles. Estuvo lesionado mucho tiempo la pasada campaña, pero ahora está teniendo continuidad de entrenamientos. No valoro su salida, el club tendrá que ver y el jugador analizar esa situación. Yo con la plantilla que tengo estoy totalmente satisfecho, pero sí digo que lleva meses trabajando continuamente y eso hace que te vuelvas a poner al nivel de los compañeros».