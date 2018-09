Muñiz: «Ahora tengo que hacer una buena elección; lo importe es que el equipo sea un bloque» El entrenador del Málaga destaca el potencial del Tenerife y dice que no piensa en las bajas: «Tengo 20 jugadores y todos están para competir muy bien» ANTONIO GÓNGORA Viernes, 7 septiembre 2018, 14:22

La comparecencia de Juan Ramón Muñiz se ha centrado hoy en las tres ausencias importantes, del once titular, cara al encuentro de mañana contra el Tenerife (el lesionado Pacheco y los internacionales N'Diaye y Munir), aunque ha afirmado que sólo piensa en los que están disponibles. «Pacheco tiene molestias. No se ha recuperado del esfuerzo. Se aconseja ser prudente. Respecto al 'virus FIFA', esperemos que afecte lo menos posible. Tengo 20 jugadores ahora y todos están para competir muy bien. Algunos se merecían estar en el equipo. Ahora tengo que hacer una buena elección para que todo salga bien. Lo importante es que el equipo sea un bloque», ha señalado.

El técnico deja muy claro que la baja de N'Diaye será suplida sin problemas. «Me gusta recordar a los que pueden jugar. No me he preocupado de él. Sólo he pensado en los que pueden participar. Habrá diferentes características en el campo, pero no es mejor ni peor», ha dicho, mientras que ha hablado también sobre la portería tras la ausencia de Munir: «Tengo una idea, pero no me gusta dar la alineación en rueda de presa. Los dos han trabajado bien. Esta posición está bien cubierta«.

«El objetivo es llegar preparados y recuperados, con las ideas claras. Con una buena racha tienes una alta motivación. Lo que intentamos ahora es afrontar bien un partido ante un rival difícil, con buen ataque. Hay que ser conscientes de todo esto», ha subrayado, a la vez que ha insistido en el potencial del Tenerife. «Nos vamos a enfrentar a un buen equipo, a un rival que aspira a lo máximo, con buenas individualidades, muy completo. Será un partido igualado que nos va a exigir estar en la mejores condiciones. Será un encuentro largo y difícil», ha añadido.

Muñiz, asimismo, ha destacado la igualdad existente en la categoría, lo que permite pensar que cualquier equipo te puede ganar, y también ha agradecido el apoyo del público en los dos últimos encuentros, incluyendo el desplazamiento a Almería.