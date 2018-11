Muñiz: «Por muy complicada que sea la situación, mañana volverá a salir el sol» SALVADOR SALAS El entrenador admite que será muy especial volver a Gijón y asegura que hay mucha tensión en la competición: «No sé qué va a ocurrir en la jornada 35» ANTONIO GÓNGORA Viernes, 9 noviembre 2018, 13:37

La filosofía de Juan Ramón Muñiz de relativizar las bajas y de mostrarse convencido de que todos los futbolistas de la plantilla están capacitados para sustituir a cualquier compañero alcanza esta semana a su máximo nivel, ya que a Muñiz le faltarán nada menos que cuatro titulares fijos, de los que nunca fallan en el once si no tienen algún problema. El técnico ha sido claro al respecto: «Hay bajas, pero hay otros jugadores. Por muy complicada que sea la situación, mañana volverá a salir el sol».

«Sé que los que salgan van a competir perfectamente. No nos acordamos de los que no van a jugar. Es como si nos acordáramos de los que no están ya en la pantalla. Necesitamos buscar un equipo completo y compensado. Hay gente que se merece jugar que se queda fuera. Vamos con la ilusión de traernos los tres puntos», ha asegurado sobre el encuentro ante el Sporting del domingo (18.00 horas, en El Molinón).

Muñiz, aunque pretende pasar página en relación al pasado choque de Pamplona, sí comentó: «El equipo compite bien en todos los campos. Eso es bueno. Hasta el minuto 80 el partido era favorable, pero las expulsiones marcaron el devenir del encuentro. Tenemos que trabajar y pensar sólo en el próximo compromiso. Lo ocurrido hay que considerarlo normal y superar estos obstáculos, y no mirar para atrás», ha destacado.

El entrenador asturiano, sin embargo, quiso referirse a la gran exigencia de algunos equipos y del estrés que está generando en los partidos y en la competición. «Estamos en la jornada 12 y ya hay una tensión tremenda; no sé qué va a pasar en la 35. Este año hay mucha tensión y hasta necesidad. Parece que no hay más futuro para todos que ascender. Los clubes deben estar panificados para sobrevivir más allá del ascenso. Esta situación se vivió en algunos partidos más», ha explicado.

Muñiz ha mantenido su habitual templanza y ha abogado por seguir igual que hasta ahora, al margen de lo ocurrido, por ejemplo, la semana pasada ante Osasuna. «Esto es a largo plazo, es una prueba de regularidad, y ahí vamos a estar. Requiere calma, tranquilidad y buen trabajo», ha destacado, a la vez que considera complicado el choque del domingo: «Somos conscientes de lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que trabajar bien y ordenados. No nos vamos a preocupar de otras cosas. Para ganar cualquier partido tienes que dar lo mejor de ti mismo. Y ese nivel hay que mantenerlo».

El preparador malaguista rebaja también el mal momento del Sporting. «Jugamos ante un equipo que está en la misma situación (como en Pamplona), con necesidad de puntos. Desde fuera vemos que no es grave, pero allí piensan de otra manera. Nos enfrentamos a un rival con una gran afición y un gran estadio. Trataremos de hacer un buen fútbol», ha comentado.

El técnico se ha referido también a la baja importante de Luis Hernández por una lesión que ya se advertía desde hace algún tiempo, ya que se produce por el desgaste, mientras que ha subrayado que él piensa que el resto de los 'tocados' estarán en condiciones de jugar. Asimismo, ha hablado de su regreso a Gijón, donde se formó como futbolista. «Nací y me crie allí, y toda mi familia es de allí. Si no siento algo especial es que sería de piedra. Desde los siete u ocho años iba ya al fútbol. Echaré de menos al 'Brujo' Quini. Es algo que lo notas. Aunque eso queda a un lado cuando sales al césped. Pero no olvido el pasado. El Sporting me dio muchas cosas. Si tengo valores, todos lo he conseguido en la escuela del Sporting...», ha señalado de una forma contundente.