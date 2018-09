Muñiz: «No hubo conformismo, tenemos que pensar que hay un rival enfrente» Muñiz, durante el encuentro. / Ñito Salas Relativizó la superioridad del Rayo Majadahonda en la posesión: «A mí me vale más la estadística de la que se da en el campo contrario» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 30 septiembre 2018, 20:37

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, trató en su comparecencia de dejar constancia de que no apreció una relajación en su equipo tras un gol tempranero y pese a verse superado por el rival claramente en la posesión de balón:«Conformismo no hubo. Tuvimos menos tiempo el balón y los datos físicos del equipo han aumentado, por tanto. Tenemos que pensar que enfrente hay un rival que también juega y tiene sus virtudes y buenos jugadores». «Para ganar hay que hacer muchas cosas bien, con balón y sin balón –añadió–. El partido de hoy lo temía, porque venía un rival que acaba de ascender, y eso es muy peligroso, pero mi equipo no vio qué camiseta tiene el rival».

En la misma línea de argumentación, recordó que habrá pocas citas sencillas en Segunda, de igual modo que pocos triunfos abultados. «Todas las victorias y los puntos son sufridos y con muchos esfuerzo en el camino. Tenemos que saberlo. Todos los rivales tienen sus puntos fuertes. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que la categoría es muy igualada.Siempre lo comento, pero lo vemos en cada jornada. Hay muchos resultados apretados y mucho empate», dijo.

El técnico malaguista vio dos fases en el choque: «Tuvimos un buen arranque, con ritmo, intensidad, ocasiones y llegadas. Hicimos el gol, y el Majadahonda cambió el sistema con el que empezó y no tuvimos tanta fluidez en el campo contrario». Dicho esto resto valor en cierta medida al dominio del esférico del rival: «A veces la posesión de balón es un poco ficticia, a mí lo que me vale la estadística de posesión en campo contrario, las finalizaciones y ocasiones. Las características del Rayo Majadahonda son los de una posesión larga y de aprovechar las transiciones por las velocidad de sus puntas, que es cuando más daño hacen, y creo que el equipo lo controló bien. Quizás estuvimos algo precipitados a la hora de buscar ocasiones, pero el equipo se está adaptando bien a todas las situaciones, y también tuvimos un disparo al palo. También fuimos solidarios, así que veo muchas cosas positivas».

Además, Muñiz no concedió importancia al hecho de que los cuatro puntos de renta ante Las Palmas reducidos a uno hace una semana, vuelven a ser cuatro tras los resultados de este fin de semana:«Es muy pronto para fijarse en la clasificación. Tenemos que ir creciendo y sacando buenos resultados, mostrándonos sólidos y como un equipo de la categoría, sabiendo afrontar los partidos».

Iriondo: «Estoy contento con la actitud de los jugadores y sólo nos ha faltado el gol»

En relación a la presencia de Juanpi en el once, la gran novedad, dijo:«No es una sorpresa. Se lo ha ganado.Se está esforzando en cada entrenamiento.Salió e hizo un buen trabajo.Es una buena noticia para todos. Nos va a ayudar en muchas ocasiones a sacar encuentros y a ser un mejor equipo». Y sobre el debut de Iván este curso, manifestó:«Estuvo bien. Todos los jugadores trabajan con profesionalidad en el día a día, así que cuando tienen su momento lo hacen bien. Era su primer partido esta temporada y para eso está la cantera. Teneos que dar paso a los jugadores que están brillando ahí».

Sin problemas por el calor

Una vez más, como hizo en la víspera, quitó dramatismo alguno a jugar a las cuatro de la tarde y con un poco de calor: «La hora es genial. Hemos ganado. No podemos pensar en ello. Hay que disfrutar de nuestro trabajo. Me gusta rodearme de gente que derroche positivismo. Hay parones (de hidratación) por el miedo.Es un poco poner la venda antes de que llegue la herida. Lo veo así. La temperatura no era exagerada». Por último, explicó que Diego González calentó en la fase final del primer tiempo en la banda por la amarilla a Luis Hernández. «Había un jugador con tarjeta y queríamos que estuviera preparado. Que no tengas que llamarlo y esté sentado».

Por su parte, el entrenador del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo, aprobó la actuación de los suyos, pese a que el resultado no sonrió: «Estoy contento con la actitud de los jugadores. Nos ha faltado el gol, y que ellos han tenido más intensidad y ocasiones más claras al comienzo. Llevábamos partidos en los que no nos parecíamos a nosotros, pero hoy sí. Tenemos un fútbol de asociación. Tratamos la pelota con cariño, aunque si no marcas no ganas, hay que meterla en la portería».

Respecto a lo que le pareció su rival en este choque, Iriondo comentó:«El Málaga es un equipo con mucho oficio y sabe sacar los partidos por ello. Con muy poco que haga te hace un gol, y en jugadas que parecían aisladas nos han podido hacer hacer hasta tres goles». Finalmente, el técnico no se quejó de la alta temperatura registrada en el campo por el horario. «A nosotros nos convenía el calor, porque tenemos la pelota y hacemos un gasto para los rivales».

Juanpi: «No ha sido fácil lo que he pasado hasta ahora»

Juanpi salió a la zona mixta de La Rosaleda tras el choque, pero no quiso hacer declaraciones respecto a su situación en el club hasta el cierre del mercado. «Creo que no es el momento de hablar de mi situación. Hay que hablar del equipo. Pero no ha sido fácil lo que he pasado hasta que he llegado a la titularidad en este partido», dijo el venezolano.

Iván: «En el lateral estamos dos grandes jugadores»

El alamedense, titular pese a unas molestias el jueves por un golpe, también dio su valoración del partido que se disputó ayer en La Rosaleda. «Cifu lo ha hecho lo mejor posible y yo también. El Málaga espero que esté tranquilo con la posición, porque estamos dos grandes jugadores para cubrirla. A mí me toca seguir peleando para estar ahí», comentó.