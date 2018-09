Muñiz: «La Copa es una motivación» 01:18 Muñiz, en el entrenamiento de esta mañana. / Germán Pozo Munir y Ontiveros, disponibles para el partido ante el Almería, pero N'Diaye no ha regresado aún PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 10 septiembre 2018, 13:37

El técnico malaguista no desprecia la Copa del Rey, pese a que el primer objetivo deportivo del equipo esta temporada no sea otro que el ascenso a Primera. El gijonés comentó este mediodía, en la sala de prensa de La Rosaleda, que «la Copa es una motivación». «Es una competición entretenida. Según vas pasando eliminatorias se va poniendo más interesante. Cada partido que juguemos con la camiseta del club es una motivación. Intentaremos hacer un buen partido, mantener el nivel, y que nos sirva», añadió.

Muñiz no quiso dar ninguna pista al rival, el Almería (mañana, 18.45 horas, beIN LaLiga), acerca de la lista de convocados, que se conocerá mañana al mediodía, después de un último entrenamiento. Lo único que aclaró es que Munir ya ha vuelto de la convocatoria de su selección, que N'Diaye y Haksabanovic aún no lo han hecho y que Ontiveros ya se he recuperado de sus molestias, no así Dani Pacheco, que evoluciona bien pero sigue a las órdenes de un readaptador. «Intentaremos afrontar el partido con gente preparada para competir. Tenemos una plantilla amplia y compensada. Haremos los cambios necesarios. Hay una buena base para elegir», manifestó.

Respecto al rival, el Almería, se refirió al hecho de que sea el segundo duelo oficial en poco tiempo, e incluso el tercero en semanas si se une un amistoso en Marbella. «Son casualidades que se dan en Copa. A veces te toca alguien con el que has jugado en la Liga o con el que vas a jugar. Se da mucho Nos conocemos mucho y no va a haber una capacidad de sorpresa muy grande. Estamos contentos de que jugamos en casa y ellos de que al menos tienen un desplazamiento cercano», sentenció.