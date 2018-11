Muñiz cumple 50 años... tras su premonición Fútbol es fútbol Belman posa en la madrugada de ayer con el título de la Copa Mexicana. / SUR SERGIO CORTÉS Jueves, 1 noviembre 2018, 23:52

Aún recordamos cuando Muñiz cumplió 40 años. Estaba en el Racing de Santander, pero recibió tantas llamadas desde Málaga de diversos amigos del club que cuentan que hizo un comentario que ahora se ha tornado premonitorio. «Bueno, a ver si los 50 los cumplo allí...» Precisamente hoy el asturiano cumple medio siglo –no sé si esta expresión le gustará...– y lo hace en la ciudad. ¡Quién iba a pensarlo después de su salida en 2010 y de lo que creímos que iba a ser el mastodóntico proyecto de Al-Thani! En fin, a estas alturas casi podríamos afirmar que los 60 también los cumplirá. De un lado, porque él no tiene muy claro que vaya a estar entrenando con esa edad, y por otro, porque la idea es vivir aquí cuando deje el fútbol. De hecho, este verano su mujer, María, fue clara: «Si volvemos a Málaga, ya tenemos que comprarnos algo allí...» Felicitaciones para el técnico, aunque esperamos ansiosos que se repitan al término de la Liga.

La dedicatoria a Marcelino

Hemos indagado estos días para conocer la razón por la que Blanco le dedicó el lunes por la noche el segundo gol al masajista Marcelino Torrontegui. En este tipo de casos los protagonistas suelen escurrir el bulto porque se trata de algo muy personal. Pensamos que se trataba de alguna apuesta, pero, por lo que nos cuentan, todo tiene su origen en el buen 'feeling' que existe entre ambos casi desde el primer día. Y la principal es bastante curiosa: el padre del delantero se llama Marcelino. De hecho, al contrario que todos los que han pasado por el club y los que lo conocemos, el argentino no le llama 'Torron', sino Marcelino.

Luis Hernández ya no es 'chófer'

En el vestuario se ha celebrado como no pueden ustedes imaginar que Ontiveros ya tiene carné de conducir. El marbellí ha tenido que soportar durante varios meses las bromas del grupo porque no terminaba de conseguirlo. Se preguntarán cómo se les ingeniaba en la actualidad el extremo para venir desde Marbella, porque lógicamente ya quedó atrás el periodo en que lo traían diversos familiares. El 'chófer' era Luis Hernández, que también reside en la localidad costasoleña.

Otro éxito para Belman en México

Si pusierámos juntos a Manolón y Belman, exjugadores malaguistas, seguramente sería sorprendente escucharlos hablar de tan distinta manera. El primero se apartó del fútbol y es un personaje muy conocido en el centro de Málaga por su concurrida pescadería en el mercado de Atarazanas, pero el segundo no lo hizo, no ha parado de dar vueltas por el mundo y su acento ha cambiado bastante. Belman se quedó a un paso de ser coordinador de porteros del Madrid (negoció precisamente con Míchel), estuvo en el Nacional de Madeira y luego lo consiguió todo como entrenador asistente y preparador de los guardametas con Pedro Caixinha en el modesto Santos Laguna mexicano. Tras pasar por Catar y Escocia, ahora está embarcado en el Cruz Azul azteca, al que llegaron en un ambiente plagado de dudas (ningún título en cuatro años) y con el que en la madrugada de ayer consiguieron la Copa al vencer al Monterrey (por cierto, entrenado por otro exmalaguista, Diego Alonso). Belman puede presumir de que ha sido bicampeón de la Copa de México, campeón de Liga y de la Copa de Campeones y subcampeón de la CONCACAF.

El Hamdaoui sigue dando trechas...

El otro día, con motivo del exitoso debut de Koné en la Liga, un compañero dijo: «No ha metido tres goles, pero me ha recordado a aquel partido en el que se estrenó El Hamdaoui». Nuestra respuesta fue rápida: «Pues en Holanda sigue dando trechas...» Del paso del delantero centro holandés de origen marroquí, mejor no hablar. Después de aquella triunfal presentación simplemente 'desapareció'. Se tiró el resto de la temporada argumentando problemas físicos y, cuando parecía que iba a volver, el mismo día decía que tenía molestias... El enfado fue monumental dentro del club. Y no sólo de Bernd Schuster, sino de los dirigentes, que habían hecho un esfuerzo tremendo para convencer al Fiorentina. Ahora El Hamdaoui ha vuelto al Excelsior, dieciséis años después de que hiciera su debut en el primer equipo con sólo 18 años. A partir de ahí, Tottenham, Derby County, Willem II, AZ Alkmaar, Ajax, Fiorentina, Málaga, de nuevo AZ, el Umm-Salal catarí, el Taawon saudí... Y cuando parecía que se le había acabado el fútbol de primer nivel, lo reclutó el Twente el pasado enero y ahora está en el Excelsior. Esperemos que allí esté más motivado que aquí.

...y Van Nistelrooy da sus primeros pasos

Y de un tipo que no dejó huella a otro modélico que mantiene contacto habitual con miembros del vestuario malaguista (pese a que estuvo una sola temporada) y que la pasada campaña sufrió en la distancia con el descenso. Ahora que el Málaga visita Pamplona recordamos el interés que mostró Van Nistelrooy por conocer al gran Miguel Indurain, que siempre suele acercarse al hotel de concentración del equipo por su amistad con Torrontegui. Allí fuimos testigos, junto al masajista y el exmalaguista Larrainzar, de una animada conversación entre dos 'cracks' que brillan por su humildad y que relataron anécdotas sobre sus respectivas trayectorias. Ahora Van Nistelrooy, que cuando viene por Málaga se acerca a La Rosaleda con total discreción, comienza a dar sus pinitos como entrenador. Entrena al Ajax juvenil que está compitiendo en la Youth League (la Champions de la categoría) y su equipo juega de maravilla en todos los aspectos. Pronto lo veremos en primera línea. Seguro.