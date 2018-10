Muñiz: «En Elche no me espero un partido diferente a los anteriores» Muñiz, en el entrenamiento de esta mañana. / Germán Pozo El entrenador del Málaga asegura que analizará el estado de los internacionales y decidirá «lo que sea mejor para el equipo» ANTONIO GÓNGORA Jueves, 18 octubre 2018, 13:21

Para Juan Ramón Muñiz las dificultades se mantendrán semana tras semana. El potencial de todos rivales es importante y no piensa que en el partido de Elche de mañana haya muchos cambios en cuanto a las complicaciones para vencer. «Es un buen equipo. Está en un momento difícil, pero es muy temprano para pensar en una situación de alarma. Ahora en el fútbol no se miran las temporadas, sino las semanas. Los proyectos son a largo plazo. Nuestro rival tiene sus virtudes, está bien trabajado. Vamos a tener otro compromiso difícil, en el que hay que hacer las cosas bien. Los encuentros van a ser igualados, en Elche no me espero un partido diferente a los anteriores», ha afirmado.

El preparador asturiano ha insistido en que el estado en el que llegan los internacionales no será determinante, ya que, en el caso de que no estén en condiciones de jugar, lo harán otros compañeros sin problemas. «La preocupación es que estemos todos disponibles, en la mejor situación posible. Se puede cubrir cualquier baja, tenemos que ir metalizados para un partido complicado. Para sumar los puntos hay que hacer un gran esfuerzo, los que jueguen y los tres suplentes que entren después», ha explicado, a la vez que ha añadido: «Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Hay que salir al campo mirando sólo lo que tenemos que hacer. Sin fijarnos en nada más».

En relación a los internacionales (Munir y N'Diaye), sin embargo, ha precisado lo siguiente: «Hay que valorar bien las situaciones, que serán las que decidirán lo que será lo mejor para el equipo. Ahí intentaremos decidir lo que sea mejor para el equipo», ha repetido Muñiz, que piensa en agradar a los aficionados, que seguirán apoyando al equipo, aunque en este caso no sea directamente desde el campo.

Tuvo palabras de elogio y de cariño hacia el entrenador rival, Pacheta, con el que coincidió en el Numancia como jugador y al que ya se enfrentó cuando Muñiz dirigía al Racing. «Tenemos un trato muy cercano. Cuando estuvimos en el Numancia dejamos una estrecha amistad. Aquel periodo fue de los más agradables de mi vida deportiva», ha destacado.