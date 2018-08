Muñiz: «No hay incertidumbre, dentro tenemos clara la situación» Muñiz, en un entrenamiento reciente. / Francis Silva El técnico malaguista quita hierro al problema del tope salarial en el Málaga y confía en un final feliz al cierre del mercado PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 23 agosto 2018, 13:29

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, se refirió este mediodía, en la rueda de prensa previa al choque de mañana (22.00 horas, Gol) ante el Alcorcón, al problema del tope salarial: «La lista la daremos mañana después del entrenamiento matinal. En cuanto a la incertidumbre, dentro no hay ninguna, tenemos clara la situación. Todos se están entrenado al máximo para competir. Luego, son circunstancias que el club tiene que arreglar. Ya depende de que nos digan. Nosotros preguntamos: ¿se ha podido arreglar la situación? Los que están se encuentran preparados para dar la cara. Cuanto antes se resuelva mejor, pero desde el club se está haciendo lo posible para resolver este problema».

Incluso, el técnico gijonés aceptó que la política del tope salarial impuesta por LaLiga en las plantillas, que ya en Lugo impidió alinear a Boulahroud, Lacen, Dani Pacheco o Koné, hace bien al fútbol español. «Lo veo perfecto porque no ocurre lo que pasaba hace muchos años. No hay clubes que jueguen con ventaja. Antes se premiaba al que se endeudaba. El que cumplía las normas a rajatabla no podía competir con otros. Denuncias a la AFE ya no se oyen. Hace cuatro o cinco años todos los veranos había y era terrible. Se ha puesto un límite y lo veo justo».

Respecto a la situación de los descartes o de jugadores que no cuentan (los Cenk, Cifu, Rosales, Torres, Juanpi o Tighadouini) dejó la puerta abierta a que en septiembre, tras el fin del mercado, se puedan sumar al proyecto: «Siempre digo que el no quiere estar no va a estar. No quiero gente que no trate de aportar su granito de arena. El que quiera aportar se puede sumar en el momento en que crea oportuno. El club es lo principal. Me tienen que convencer en el trabajo en el campo. A partir de ahí no tengo problema ninguno». Además, no les achacó responsabilidad en el problema actual del tope salarial, al no encontrar clubes de destino. «Ellos no tienen culpa de nada. Es llegar a una negociación o un acuerdo. Yo no culparía de nada a un jugador que tiene un contrato. Se le han dado una explicación, deportiva o económica. A partir de ahí habrá a lo mejor que incorporarlos o tratar de sacarles un partido».

Finalmente, respecto a la vuelta a La Rosaleda y al rival, comentó: «El Alcorcón es un equipo con experiencia. Conoce la categoría. Tiene las ideas muy claras y su situación. Es un rival peligroso. Para superarlo hay que hacer las cosas muy bien e igualarle en ilusión y ganas. Es un partido para tener paciencia. El partido no son diez ni treinta minutos. Todo es partido y puede haber cualquier cambio. La primera jornada fue muy clara para ver lo que va a ser la categoría, con sólo un partido resuelto por más de un gol de diferencia». Y sobre la vuelta al feudo de Martiricos, expuso: «Al final puedes estar en otro equipo, pero no eres nuevo aquí. Todos los que estaban siguen. No me siento uno nuevo en La Rosaleda. Me sentiré como un aficionado más empujando, como una parte más para tratar de logra unos objetivos».