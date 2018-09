Muñiz, entrenador del Málaga: «Tenemos a 24 jugadores en un 'momento Ontiveros'» Juan Ramón López Muñiz, este sábado. / Ñito Salas El técnico malaguista destaca el gran trabajo de la plantilla malaguista y la dificultad de elegir a los de la convocatoria PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 29 septiembre 2018, 13:22

Complacido por el buen nivel de los entrenamientos, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, cada vez encuentra más dificultades para elegir a los componentes de las convocatorias, y ello a pesar de que en las últimas citas la está repitiendo, con la salvedad de un cambio obligado o la presencia de uno o dos más integrantes del límite de dieciocho. «Tenemos a 24 jugadores en un 'momento Ontiveros'; saben que si no juega uno lo hace otro», sentenció este mediodía el gijonés, para referirse al gran estado de forma y la profesionalidad de todos y poniendo como ejemplo al marbellí, un canterano de pasado díscolo, pero que parece haber entrado en vereda. (Iván entra en la convocatoria del Málaga)

A la hora de explicar la mayor constancia apreciada en Ontiveros, que fue el mejor del equipo en Las Palmas, argumentó: «El principal secreto es que él es un buen jugador, con unas características muy buenas, con un perfil de futbolista muy interesante. Empezó muy joven, y conforme pasan los años vas madurando y entendiendo la oportunidad que tienes. Sabe lo que se juega el club y que tiene que estar en el mejor momento posible Su entrenamiento diario es bueno, y por eso cuando llega el fin de semana el rendimiento casi siempre es bueno.

Los errores del pasado

Muñiz no comentó nada sobre lo que espera del rival de mañana (16.00 horas, LaLiga 1|2|3TV), el Rayo Majadahonda, en La Rosaleda. «Espero encontrarme un Málaga en su mejor momento, que tenga muy claras las situaciones de partida y que se sepa adaptar después. Hay que preocuparse del rival, pero de hacer nosotros las cosas lo mejor posible. Luego el rival hará su trabajo y planteará todo como mejor crea. Pero no sabemos lo que va a hacer», fueron sus palabras.

Además, el técnico no cree que vaya a haber problemas respecto a la Grada de Animación (el Frente Bokerón y Malaka Hinchas no pueden aparecer con distintivos de sus grupos, porque podrían ser multados) y no quiso ofrecer la más mínima excusa respecto al horario de mañana, para el que se prevén 28 grados en La Rosaleda. «Lo vemos con normalidad absoluta. Son los horarios que nos ponen. Para nosotros es el mejor. No hay que poner pegas y excusas y poner argumentos que no valen la pena. Tenemos que saber cuál es la situación y salir a competir lo mejor posible. Cuando pasa el partido nadie se acuerda de a qué hora jugaste».

Finalmente, el técnico no se quedó tampoco de las últimas lesiones en la plantilla, y consideró la cifra actual como lo normal a estas alturas. «Cuando hablamos de una planificación, sabemos que son muchos meses, muchos partidos, Vimos esta semana que llevábamos ya cien sesiones de entrenamiento, y estamos en septiembre. Esto hace que los cuerpos lo noten. De momento tenemos lo de Mula, que es más duradero, pero lo demás entra dentro de la normalidad. En abril, mayo o junio es cuando hay que llegar en el mejor momento. Ahí sí, y toco madera, con la plantilla más larga posible y con todos preparados para competir, que no haya nadie desconectado».