Muñiz, entrenador del Málaga: «No diferencio ningún partido, hay que ir sumando»
Málaga Viernes, 5 octubre 2018, 13:01

Fiel a sus principios, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, no concedió una importancia especial al choque del domingo (18.00 horas, Movistar Partidazo) contra el Deportivo. El técnico asturiano, que adelantó un día su comparecencia al viajar mañana a primera hora, comentó: «No diferencio ningún partido. Hay que ir sumando. Es un partido más, con tres puntos en juego, ante un buen rival. El año pasado estaba en nuestra categoría. Sabemos que son competiciones diferentes, con diferentes formas de actuar y con la exigencia de mucho sacrificio para traer los tres puntos para Málaga».

Dicho esto, también reconoció que «ganar al Deportivo puede ser un golpe de efecto cara a los rivales pero estamos en octubre, todavía nos falta el otoño». «No sé quién va el cuarto. No lo miro. Me fijo en lo que hacemos nosotros. No me gusta mirar a los otros, sino que miren hacia nosotros. Nuestro objetivo es prepararnos para el partido del domingo», añadió. Y cuando le preguntaron por el buen momento de forma de Quique, autor de cuatro goles en los dos últimos partidos, dijo: «Tienen llegada y buena definición. Son jugadores que podrían estar participando en Primera. Es más, ya estuvieron ahí. El Deportivo no destaca por una sola individualidad, sino por un bloque bien trabajado. Saben cómo es la categoría».

Además, no teme el plan del rival, con un centro del campo en rombo, sin extremos puros, el mismo que empleó su actual entrenador, Natxo González, la pasada campaña en el Zaragoza. «Es un sistema. Cuando estás en el curso de entrenadores se analizan todos. A ver, el 4-4-2, ventajas e inconvenientes... Todos los tienen. Queremos aprovechar esos inconvenientes y que las ventajas no se les vean. Esa superioridad numérica que hacen en determinadas posiciones hay que intentar protegerlas».

Asimismo, Muñiz se lamentó de que el choque en Elche dentro de tres jornadas se adelantara al viernes 19, porque perjudica el regreso de sus internacionales Munir y N'Diaye desde África: «Nos genera un problema. Como pierdan el avión no llegan». E insistió en argumentos ya ofrecidos antes del anterior parón liguero: «Igual que mejora todo en la categoría, la repercusión, el seguimiento, los estadios, el que se televisa cada partido, hay que ir adecuándose. Hay jugadores internacionales y hay que ir ajustando calendarios y fechas. Tienen que ponerse ya en marcha las medidas para que la competición pueda seguir creciendo».