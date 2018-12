Muñiz: «En el equipo hay compromiso y hambre para lograr los objetivos»

Anquela: «Viene un señor equipo»

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, está en el ojo del huracán y de lo que ocurra mañana ante el Málaga dependerá en gran parte su futuro. «Viene un señor equipo, es un partido importante el del Málaga», pero puntualizó que no por su futuro, pese a estar cuestionado por la mala marcha del equipo. A mí me preocupa que el Oviedo gane, mi futuro es igual. No he dejado de trabajar por este equipo ni voy a dejar de hacerlo. Los únicos peros son no ganar, pero este equipo no da sensación de estar muerto jamás», analizó el jiennense. El entrenador defendió el trabajo de los suyos, y contextualizó el momento de su equipo recordando que no cuenta con jugadores que serían titulares en cualquier equipo como Berjón, Forlín o Joselu.