Muñiz: «Hay que estar satisfechos del esfuerzo realizado para ganar un punto» Una jugada del choque en el Tartiere. / Agencia Lof El entrenador del Málaga da por bueno el empate ante el Oviedo y justificó la demora en hacer jugar a Ontiveros en la recta final del choque OPTA Sábado, 22 diciembre 2018, 22:11

El entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, valoró el choque disputado en el Tartiere de forma positiva por el punto sumado por su equipo en un choque que calificó como complejo.

Muñiz no varió su discurso respecto a encuentros anteriores en los que ganó recordando que esta es la norma de Segunda División. «Siempre veo todos los partidos igualadísimos, ante buenos rivales. Los dos equipos trabajaron bien, hay que estar satisfechos del trabajo, del esfuerzo que se ha tenido que hacer para ganar el punto», dijo.

El técnico del cuadro malagueño continuó con su valoración sobre lo que espera en el segundo tramo de la competición y adelantó que el escenario será similar al partido del Tartiere.

«Ahora tenemos descanso, que la competición es muy larga y no hay más descanso hasta el final, y nos queda un segundo tramo que seguirá igualado y muy competido. Te exige mucha pelea, mucha segunda jugada, el estado del terreno de juego era pesado, los dos equipos tuvimos nuestras ocasiones y ninguno de los dos equipos pudo marcar», explicó.

A Muñiz también se cuestionó por el cambio tan tardío de Ontiveros y justificó de este modo su decisión de esperar hasta el último cuarto de hora. «Los partidos son dos fases, una ofensiva y otra defensiva. Romperlo de inicio era complicado, el partido como siempre hablamos va a esos pequeños detalles y cuando se empezó a abrir el partido vimos oportuna la velocidad y el uno contra uno de Ontiveros. Los que estaban haciendo en el campo lo estaban haciendo bien», argumentó.

Por último habló también del percance sufrido por Lacen: «Tuvo un golpe en la cabeza, se le fue el conocimiento, pero se recuperó. Dice que le pasó en otras ocasiones y nos dio tranquilidad a nosotros».

«No estuvimos cómodos»

Por otro lado, el medio centro malaguista Adrián asumió al final del choque no fue el mejor partido de su equipo, y por eso valoró el punto conseguido al final del mismo, pese a la ausencia de ocasiones claras de gol generadas por él y sus compañeros. «No nos hemos encontrado cómodos en el partido. Ellos tuvieron ocasiones más claras y hay que dar por bueno el punto. Hemos estado espesos, y no ha sido un buen día. Nos ha costado llevar la iniciativa del juego, y es verdad que en los últimos minutos tuvimos más empuje, pero no ha sido suficiente».

Cuando se le preguntó desde el micrófono de Gol a Adrián por un deseo para el próximo año, no quiso referirse expresamente al ascenso. Su respuesta fue: «A ver si seguimos arriba de la tabla y les deseo felices fiesta a todos los aficionados, a los que esperamos ante el Reus (en la próxima jornada, el domingo 6 de enero, a las 20.00 horas)».

Por su parte, Anquela, técnico del Oviedo, hizo una primera valoración negativa del resultado porque consideró que su equipo mereció más. «Sensación de impotencia porque yo creo que el equipo ha hecho méritos más que suficientes para ganar este partido. No la hemos metido, una ha dado en el palo, otra se ha quedado en la raya... hemos tenido tres ocasiones ante un Málaga que no ha tenido ocasiones de gol».

Anquela analizó la compleja dinámica que atraviesa su equipo en la competición liguera y insistió en que la suerte les está siendo esquiva. «La situación es la que hay, no hay que darle más vueltas al tema. El equipo compite, trabaja y ha merecido ganar desde el primer minuto al último. Hemos sido ambiciosos, el que sale corre y trabaja. El primer cambio de ellos fue la entrada de Ontiveros, que es un jugador de Primera División. Hay que medir con quién jugamos y a dónde vamos».

El entrenador del Oviedo comentó también las críticas que está recibiendo su equipo: «Me están usando la cantera como arma arrojadiza y eso es una injusticia tremenda. No creo que no lleguemos por físico, el equipo compite y el rival también juega. Nuestro problema es que no valoramos lo que hay enfrente. Si pretendemos ir a Granada y dominar del minuto 1 al 90 no creo que seamos muy justos en nuestras apreciaciones. Hay que sufrir, el rival juega y hay momentos en el que el rival será superior a nosotros», finalizó ciertamente contrariado.