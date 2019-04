Muñiz: «No será una final; gane quien gane quedará todo abierto» Muñiz, esta mañana durante el entrenamiento. / GERMÁN POZO El entrenador del Málaga se ha mostrado muy metalizado cara al partido de mañana en Granada: «No me paro a pensar en que podamos perder» ANTONIO GÓNGORA Viernes, 5 abril 2019, 13:29

Muñiz ha querido dejar muy claro que el partido de mañana en Granada no se decisivo, aunque no le resta importancia al choque de Los Cármenes. «No será una final. Gane quien gane quedará todo abierto. Si vencen ellos cogerían una buena ventaja, estarían con viento a favor. Pero de aquí al final habrá tres puntos importantes cada semana. Cada punto será vital. El equipo está peleando por todo. Hay que confiar en los jugadores, porque cada día me lo demuestran en el trabajo. No me paro a pensar en que podamos perder. Lo negativo no lo quiero a mi lado», ha explicado.

«Una final es cuando ten dan una copa o algo algo así después del partido. Sí es importante porque es contra un rival directo. Y todos sabemos de la importancia del encuentro y del gran desplazamiento de aficionados. Daremos todo para conseguir los puntos y que se vuelvan contentos. Será un partido muy disputado entre dos equipos similares», ha añadido.

El técnico, asimismo, ha reconocido la trascendencia del choque y ha afirmado que ahora es cuando hay que buscar la regularidad. «Siempre que ganas tres puntos es importante, si es ante un rival directo, más importante, y si lo haces en su campo, todavía más. El que consiga una buena racha de victorias a estas alturas se colocará arriba y conseguirá el objetivo», ha indicado.

«Somos dos buenos equipos peleando por el mismo objetivo. Llevamos una regularidad grande en el campeonato y hemos hecho méritos para estar ahí. Pero es un año complicado, hay ocho o nueve equipos luchando por el mismo objetivo. Y todo cuesta más. Hay que unir ganas y cabeza para conseguir los objetivos», ha insistido una vez más.

El preparador asturiano también ha admitido que sus jugadores están mentalizados para afrontar con garantías la fase final de la competición. «Hay que controlar la presión y saber jugar con las motivaciones para que no te lleven a la precipitación. Pero todos los partidos serán así. Hay que llegar bien preparados, bien situados, y jugar desde la ilusión. Serán partidos largos y en los que los detalles pueden decantar el resultado», ha analizado. «Me espero a un Granada similar a nosotros, un buen equipo, bien plantado, que sabe atacar y defender. Tenemos que cuidar los detalles e intentar que caiga el partido de nuestro favor», ha agregado.

Se ha mostrado encantado con el desplazamiento masivo de malaguistas a Los Cármenes, lo que ayudará a su equipo. «Agradecemos el esfuerzo, el apoyo de la afición. Tenemos que exigirnos. Todos juntos somos más fuertes. Hay muchos aficionados que quieren ir a este partido. Hemos entendido que bajar es muy sencillo y subir, muy difícil. Necesitamos que los jugadores se sientan protegidos y respaldados en los partidos que quedan», ha subrayado.

En última instancia, Muñiz se ha referido a la probable salida de Harper al Getafe al final de temporada. «He hablado con él. Tiene una personalidad importante. Te razona todo. Parecía que entraba de puntillas al principio, y lo quieren en Primera. Lo veo muy mentalizado para acabar el tramo liguero con el máximo de rendimiento. Tiene muchas ganas de ayudar. Su máxima ilusión era debutar en el Málaga. El futuro nunca está marcado, y deberá ponerse de acuerdo con el club», ha dicho.