Muñiz: «¿Una final? La liga es regularidad»

Manteniendo el mismo discurso que en este inicio de temporada, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, valoró lo atractivo del choque de mañana en Las Palmas (18.00 horas, peninsulares, Movistar Partidazo), al enfrentarse el primero contra el segundo, pero consideró la importancia del choque como la de uno más. «Es un buen partido. Los dos equipos tienen un historia importante, con un buen bagaje en las categorías. Ahora lo que nos importa simplemente es que estamos en Segunda y que tenemos tres nuevos puntos en juego. Pero está claro que vamos a visitar a un buen rival y que quizás se vaya a ver un buen partido, porque los dos equipos están en un gran momento«, manifestó el asturiano, que para nada cree que se puede hablar de una final entre dos aspirantes al ascenso: »Yo creo que no hay finales en la Liga. Sólo lo veo si en el último partido te juegas un objetivo. La Liga es regularidad. Los dos equipos tendrían solución para todo. Estamos en septiembre, quedan muchos meses, muchas alegrías y tristezas. Ahora bien, que yo no lo vea una final no quiere decir que no sea importante. Será importante como el siguiente«.

Tampoco mantuvo Muñiz un gran temor a la figura del actual 'pichichi' de la categoría, el veterano Rubén Castro: «Me gusta valorar sólo a los míos, que son los que más conozco. No envidio a nadie de los demás equipos. Rubén siempre ha hecho buenas temporadas. Tiene ya una edad, pero es un buen jugador. Lo está demostrando esta temporada». Además, cuando le preguntaron acerca de la opción de repetir el siete de siete, en triunfos iniciales en la Liga, de la campaña 2007-08, también con él en el banquillo, dijo: «Vamos en el camino, pero no me fijo ningún objetivo lejano, sólo en el siguiente. Sabemos que para ganar mañana tendremos que hacer un buen partido«.

Al técnico se le preguntó sobre la recuperación de Hicham, y la dio por segura, y se refirió al momento de forma de Dani Pacheco:«Lleva un déficit de pretemporada, de minutos jugados. Llegó a ultima hora, en una situación especial en su equipo, porque se entrenaba en solitario. Eso hace que tenga que ir cogiendo el ritmo. Ya estuvo una hora de partido contra el Almería, y más que con problemas físicos acabó cargado de muchas zonas. Esto no es un mes, ni un partido, ni cinco, Hay que legar al momento determinante de la temporada con los jugadores en forma, y Dani es un muy buen jugador, que tiene que echar una mano importante al equipo ». Finalmente, se refirió a Haksabanovic (ausente en la lista, que se conoció después de su comparecencia), que no ha debutado aún pese a las bajas en las bandas: «Ha llegado a un país nuevo, una ciudad nueva, a un club nuevo, y con mucha competencia en su posición. Hay que superar a un elenco de jugadores. Tiene que ponerse al día, a esa situación nueva y en otras como en el idioma. Cada día entiende mejor la forma de juego del equipo y a sus compañeros. A ver si durante la temporada nos aporta cosas para el beneficio del equipo».