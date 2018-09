Muñiz: «Lombán puede aportarnos mucho» Imagen de archivo de Muñiz. El técnico malaguista valoró su experiencia y que refuerza a una plantilla que tenía sólo tres centrales PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 14 septiembre 2018, 13:17

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, valoró este mediodía la llegada de David Lombán, el duodécimo fichaje del equipo, en este caso llegado libre y ya después del plazo del mercado veraniego: «La Liga es muy larga y la plantilla tiene que estar lo más compensada posible. Había tres centrales de la primera plantilla y uno del filial (en referencia a Abqar). Es un jugador con mucha experiencia y puede aportarnos mucho Viene a ayudarnos a conseguir los objetivos. Durante toda la temporada tendremos que usar toda la plantilla. Además, la situación de posible presión la tiene superada». En relación a eso, añadió que Abqar pasará a jugar con el filial para que no pierda continuidad.

Asimismo, deseó una buena recuperación a Mula: «Dentro de que no es una buena noticia, en algún momento de esta semana se pensaba algo peor, así que cuando me dijeron que era sólo el menisco externo no es mala noticia del todo. Tiene un tiempo establecido, mes y medio o dos meses, y esperemos que evolucione bien«.

Respecto al Córdoba, consideró que ha ido a más y manifestó: «Tuvo una situación particular en verano que retrasó su planificación. Empezó con dudas, pero ahora lleva un par de partidos que no recibe y que hace goles. Tiene a Javi Lara, Aguado, Alfaro,.... muy buenos jugadores para la categoría. Ya no es el Cordoba, ahora es más fuerte, con más ritmo y empaque. Hay que tener el máximo respeto, porque es un equipo fuerte el que viene a visitarnos».

Finalmente, Muñiz, valoró la aportación de Juanpi, novedad en la lista liguera, y consideró un reto recuperarle. «Es un futbolista que está trabajando bien. Le vino bien el otro día el partido de Copa, sentirse partícipe, identificado. Es uno más de la plantilla. Los entrenamientos suyos son muy satisfactorios. Ha demostrado muchas cosas aquí y tenemos la obligación de que coja el nivel que tenía».