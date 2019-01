Muñiz: «Aquí manda la regularidad y tenemos que mantenernos en la segunda vuelta» El técnico del Málaga considera que el rival de mañana, el Lugo, es un buen equipo, «más vertical ahora que cuando empezó» ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 18 enero 2019, 13:38

El Málaga ultima los detalles de la preparación del partido de este sábado en La Rosaleda (20.30 horas) ante el Lugo, un partido que servirá de pistoletazo de salida de la segunda vuelta de la competición. Muñiz mantiene su discurso de prudencia en cuanto a los objetivos del equipo y su principal obsesión es seguir sumando puntos y que el Málaga mantenga la misma línea de hasta ahora: «El trabajo y los resultados de esta primera vuelta son excelentes, pero sabemos que es sólo la mitad del camino y que lo que manda es la regularidad, es lo que que tenemos que mantener en la segunda vuelta. Estamos en el buen camino de juego, de trabajo y de resultados, intentaremos no abandonarlo.»

Espera esta jornada otro partido complicado, ante un Lugo que está lejos de los puestos altos pero que a Muñiz le impone respeto: «No valoramos el nombre o la posición del rival, valoramos mucho a todos los equipos y nos fijamos en nuestro trabajo». Sobre el equipo gallego dijo: «Espero un buen equipo, lleva pocos goles en contra, y ha tenido resultados muy igualados, es un equipo que es más vertical que cuando empezó, antes tenía más la posesión, y ahora es más vertical. Es un equipo muy ordenado y con muchos aspectos positivos en su juego. Hace pocas jornadas puso en dificultades a equipos de la zona alta».

No quiso dar ninguna pista sobre la posible convocatoria cara al partido del sábado ni tampoco arrojó luz sobre el estado de los lesionados: «Me gusta hablar de lo que puedo. Del servicio médico no puedo adelantar nada, seguramente mi información no es correcta y si no dominas una situación lo mejor es no contarla». Sobre Ontiveros, el técnico malaguista aseguró que esperarán hasta mañana para ver si puede estar disponible: «Ontiveros ha mejorado mucho, vamos a esperar y si no está mañana, estará disponible el lunes. Si el ponerlo lleva un mínimo riesgo, no lo pondremos porque quedan 21 jornada. Si fuera una final, se le pincha y juega, pero siendo un partido importante dentro de otras 21 jornadas, pues se valorará mañana».

Cuestionado por si podría contar mañana con Seleznyov, el entrenador aseguró que el último fichaje «está en condiciones», pero dependerá de muchos aspectos:« Hay muchas situaciones que hay que valorar. Intenta ponerse al día en todos los aspectos tácticos y físicos y si consideramos que está preparado, pues podrá jugar», dijo. «Está con muchas ganas, son pocas las horas del día para él para poder trabajar, para echar su mano al equipo. Eso nos da esperanza de que se integre lo más rápido posible. Con los compañeros ha avanzado, el idioma es una barrera, pero cuando no habla español se apaña en inglés. Conoce el estilo de juego y mi dinámica de cada día».