Muñiz: «Hay que mantener la tranquilidad, yo el primero» Muñiz, durante el partido ante el Extremadura. / ÑITO SALAS «Confío en la plantilla y me voy a aferrar a eso hasta el final de la temporada», dijo el técnico, que regateó preguntas sobre su salida MARINA RIVAS Sábado, 13 abril 2019, 19:42

La de este sábados, tras el descalabro ante el Extremadura en casa, fue quizás la comparecencia más tensa para el técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, convertido en el principal foco de atención. La pregunta del día, sobre la posibilidad de su destitución por los resultados del equipo tardó poco en saltar a la palestra: «Yo no puedo temer por eso, tengo que seguir trabajando con la máxima ilusión y dedicación. Tenemos que intentar arreglar la situación». Pero no sirvió esta respuesta para solventar las dudas de los presentes, por lo que se volvió a reincidir en ello más adelante. A lo que Muñiz respondió: «Yo no evalúo esas situaciones. Vengo, trabajo y entreno».

Manteniendo aparentemente la calma pese a la incertidumbre, el entrenador optó por no valorar su situación personal ni tampoco la actitud de la afición que acudió a La Rosaleda a la hora de corear el «¡Muñiz, vete ya!» una y otra vez. Por no entrar en casos personales, ni siquiera valoró el trabajo de ningún jugador en particular, ni de los fichajes invernales ni de los que ya estaban. «No voy a analizar situaciones personales, creo que no es el momento ni el lugar indicado, hay que mantener la tranquilidad y yo el primero», aseguró. Sobre lo que pasa por su cabeza en estos instantes adversos, sólo afirmó: «Lo que más me preocupa son los puntos y la clasificación, ahora, al inicio y en la mitad de la temporada. Ahora es cuando más juntos tenemos que estar. Confío en la plantilla y me voy a aferrar a eso hasta el final de la temporada». Esta última idea la repitió en continuadas ocasiones surante la comparecencia: «Nosotros trabajamos con la máxima honradez y profesionalidad, confiamos en nuestro trabajo, en lo que hacemos y en la plantilla que tenemos».

Optimista

Algo más analítico comenzó Muñiz cuando se le cuestionó sobre el propio partido y sobre todo, sobre la falta de iniciativa y creación en el ataque: «En cuanto a juego no lo veo muy diferente a otros partidos, los últimos encuentros los iniciamos siempre por detrás en el marcador pero el equipo ha demostrado que podemos ser optimistas. Ahora estamos viendo nubarrones pero seguro que mañana sale el sol». Regresó su faceta más optimista y terminó de valorar: «El equipo no empieza mal pero empezamos por detrás en el marcador. Hoy, la primera vez que llegan hoy nos hacen el gol». También aseguró que el factor riesgo comienza a jugar en contra del Málaga cada vez antes en los últimos partidos: «En torno al minuto veinte ya empieza el nerviosismo, todo empieza con mucho mas ritmo o riesgo y en los últimos partidos ese riesgo empieza desde el minuto ocho, cuando se van por detrás en el marcador».

Por su parte, el técnico del Extremadura, Manuel Mosquera, rebosaba buenas sensaciones, como era de esperar tras la victoria: «La alegría se queda en poca cosa, siento satisfacción por mis jugadores y por la afición. Hemos hecho un gran partido. Hoy cabe cualquier adjetivo positivo y de reconocimiento a mis jugadores». También tuvo palabras para el Málaga, asegurando que su equipo fue mejor y que el cuadro local sólo funcionó en los primeros minutos: «Yo no quiero hacer de menos al Málaga. Nos han tenido contra las cuerdas en la primera parte, a lo mejor no con ocasiones de gol pero sí con dificultades». Y añadió: «Hoy nadie nos quita la alegría. A partir del minuto veinte de la primera parte hemos hecho que el Málaga no sea más».