Muñiz: «El mercado de invierno lo afronto con tranquilidad, no tengo esa desesperación» El entrenador del Málaga dijo en la previa del partido ante el Oviedo que si llega algún fichaje tiene que ser «para ayudar a los demás» IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 20 diciembre 2018, 13:04

El Málaga prepara estos días el último partido antes de las fiestas navideñas, este sábado en el campo del Oviedo (16.00 horas), ante un rival que está pasando por dificultades (dos derrotas consecutivas) y cuyo entrenador, Anquela está cuestionado. Por el contrario, las aguas están tranquilas por el Málaga, que espera marcharse al parón de Navidad con un nuevo triunfo que le afiance en la zona alta.

Muñiz habló esta mañana en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga sobre el encuentro del fin de semana: «El Oviedo es un equipo con buenos jugadores, pese a sus derrotas en los dos últimos partidos están jugando bien y están en juego tres puntos importantes. Tenemos que respetar mucho al rival que tenemos en frente», declaró. Para el asturiano, el Málaga tendrá que hacer su mejor juego para ganar en el Carlos Tartiere, «poner un ritmo de juego alto, centrarnos en nosotros y hacer bien nuestro trabajo».

Sobre la delicada situación del entrenador del Oviedo, Muñiz comentó que son cuestiones que forman parte de la profesión: «Las temporadas son muy largas, igualadas, esto puede cambiar muy rápido. Hay que pensar sólo en el presente»

Fue cuestionado el técnico malaguista por el mercado de fichajes de invierno y la posibilidad de que lleguen refuerzos al club de Martiricos. Muñiz fue claro: «No se necesitan. Hay una buena base de jugadores, buena competencia, yo como entrenador afronto este mercado de fichajes con mucha tranquilidad, no tengo esa desesperación. El equipo trabaja, compite, y si viene alguien, que sea porque va a ayudar a todos los demás para cumplir los objetivos, no porque se necesite».

Tampoco le preocupa el interés que ha despertado Harper en equipos de Primera, como el Getafe. «No me preocupa porque tiene contrato con nosotros. Al final es un halago, cuando un equipo de Primera quiere a tu delantero significa que está haciendo una buena campaña. Ojalá quieran a todo el mundo, significará que el equipo está bien y destaca». Sobre el interés del club malagueño en el ucraniano Seleznyov, el técnico dijo que no iba a hablar sobre jugadores que no están en su plantilla.

Muñiz habló también de los finales ajustados por los que está pasando el Málaga y no cree que a su equipo le falte serenidad: «Cuando sufres al final de los partidos significa que vas ganando. Esos minutos hay que trabajarlos con seguridad y serenidad en lo que estás haciendo, pero hay mucha igualdad en la categoría y hay un equipo que va a la deseperada. Saber sufrir. No creo que falte serenidad, el equipo que pierde va a por todas, a meterse en el campo contrario, con 8 tíos en tu área, son situaicones de uego que se dan mas en Segunda que en primera por la igualdad, los partidos son muy parejos hasta el final y suele haber dificultades en los últimos minutos