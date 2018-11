Muñiz: «Merecimos marcar el segundo gol antes» Muñíz, en rueda de prensa. / Germán Pozo El técnico se muestra satisfecho por una victoria «que hace bueno el empate ante el Sporting» FERNANDO MORGADO Sábado, 17 noviembre 2018, 19:46

Juan Ramón López Muñiz tenía como objetivo antes del partido ante el Nástic que sus jugadores continuaran con la «dinámica ganadora» como local y así fue. La nueva victoria del Málaga «bueno» el empate ante el Sporting, según comentó el técnico asturiano en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. «Lo más importante es que los tres puntos se han quedado en casa y ya no se mueven de nuestro casillero. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido paciencia y hemos sabido esperar el momento oportuno», aseguró en su comparecencia Muñiz, que también admitió que el Málaga «mereció marcar antes el segundo gol».

El entrenador malaguista no suele hacer caso a las estadísticas, por eso cuando le recordaron que la conseguida ante el Nástic suponía la séptima victoria en siete partidos en La Rosaleda, restó importancia al dato: «Los puntos hay que conseguirlos, da igual fuera o dentro. Al final de la liga nadie va a valorar eso. No podemos hacer diferencias entre unos partidos y otros. A veces tenemos rivales importantes que van a estar en la parte alta de la tabla, lo que demuestra la igualdad de la categoría». Para Muñiz no hay victoria fácil. «Cuando se gana es que el equipo ha hecho un esfuerzo grande», añadió.

Las bajas obligaron al técnico a hacer cambios en la alineación titular, y una vez más sus pupilos estuvieron a la altura, lo que confirma algo en lo que Muñiz insiste cada vez que tiene ocasión. «Como comentamos siempre, tenemos jugadores como Renato o Haksabanovic que entrenan bien y pueden participar en cualquier momento. Eso es muy positivo para el grupo, porque los necesitamos a todos. Mi objetivo es que sigamos así en el día a día. Estoy satisfecho con el trabajo diario y es muy difícil para mí hacer las convocatorias. Cada jornada hay gente que se queda fuera que podría ser titular», explicó.

Sobre la lesión de Koné, que se tuvo que retirar del campo, Muñiz fue cauto: «Habrá que esperar 24 horas para tener un diagnóstico más acertado». El entrenador malaguista también opinó sobre el césped del estadio de La Rosaleda, que no presentaba un buen aspecto al comienzo del encuentro: «Quiero agradecer el trabajo que han hecho los jardineros, que sé que han dedicado mucho esfuerzo y horas para que hoy el balón circulara bien. No hace ni veinte días que lo resembraron y han hecho un trabajo espectacular».