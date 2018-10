Muñiz: «Hay que dar mucho mérito al Elche y no me preocupa perder el liderato» 00:46 LALIGA 123 El entrenador del Málaga encaja la derrota dentro de la normalidad de una buena actuación del rival: «Lo intentamos, pero no era nuestro día» ADRIÁN EGEA. OPTA Elche (Alicante) Sábado, 20 octubre 2018, 00:53

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, se rindió ante el buen nivel demostrado por el rival como primera valoración de la derrota: «Nos encontramos a un gran Elche. Hicieron una gran primera parte, se adelantaron en el marcador mientras nos encerraban en nuestro campo, y nosotros no tuvimos suerte en nuestras oportunidades de gol. Felicitamos al rival. Nosotros lo intentamos hasta el último segundo. En la segunda parte nos volcamos, pero no era nuestro día. El Elche venía haciendo una buena trayectoria pese a los últimos tropiezos, y hoy les ha saldo el partido perfecto, mientras que nosotros no supimos superar los errores».

«Siempre hablamos de que hay que darle mucho mérito a lo que se hace cada domingo –continuó–. En esta ocasión hemos visto la realidad de la categoría, que cada equipo puede ganar a cualquiera, que los partidos son abiertos y que si perdonas, luego el rival lo aprovecha. Esto tiene que dar más mérito a lo que hemos hecho antes y concienciarnos de lo que va a ser la Segunda de aquí a final de temporada. Ahora sólo queda preparar el siguiente encuentro y olvidar este. En la segunda parte el equipo hizo todo lo posible por empatar, la reacción fue buena, pero en la primera el Elche estuvo bien en el aspecto ofensivo. Aprovecharon sus momentos y nos pusieron el partido muy cuesta arriba».

Muñiz no perdió la calma en ningún momento durante su intervención. Se mostró serio pero no disgustado: «Estamos en la jornada 10. Siempre te vas preocupado, incluso cuando ganas, porque quieres que el equipo siga progresando, mejorando, evitando caer en el exceso de optimismo... Que en un momento determinado te pase lo de hoy hay que mirarlo por el lado bueno, nadie regala nada y al domingo siguiente hay otra oportunidad para empezar otra racha. Tenemos que seguir trabajando con la misma ilusión, por el mismo camino, y no hacer dramas por perder ante un rival que ha hecho un gran partido como el Elche. No me preocupa perder el liderato. Sólo nos centramos en sumar puntos todas las jornadas, mi deseo es ver siempre el equipo vivo, con buenas sensaciones. ¿Cuándo envidiaré al líder? En la jornada 42. De momento estamos viendo a qué aspiramos, y en marzo o abril conoceremos nuestro objetivo. La clasificación es anecdótica ahora».

Grandes rivales fuera

Y finalizó insistiendo en la gran calidad que tiene la Segunda División esta temporada y en el enorme partido realizado del Elche: «Fuera hemos jugado ante grandes equipos, con Las Palmas, el 'Depor', ahora el Elche... No podemos desmerecer a los rivales, sino respetarlos muchísimo porque para ganar un partido en Segunda hay que dar lo mejor de ti mismo. Por vestir la camiseta del Málaga o vestir de Nike no se ganan partidos, hoy hay que dar mucho mérito al partidazo del Elche».

Por su parte, el entrenador del Elche, Pacheta, se mostró exultante remarcando que su equipo en este inicio de campaña no había tenido la fortuna de cara: «Esta victoria es el reflejo de nuestra evolución. El partido en La Coruña fue de muchos errores, pero no fue malo. Nos metieron cuatro, y luego otros cuatro el Córdoba, teníamos que ajustar cosas. Lo que hemos hecho hoy es lo que tenemos que hacer siempre: este empuje, esta intensidad, esta alegría...».

Después de hablar de forma individual sobre algunos de sus jugadores, respondió a los halagos de Muñiz de forma recíproca: «Es un amigo.He estado años con él jugando al fútbol y le agradezco mucho sus palabras. Yo creo que el Málaga es el mejor equipo de la categoría, por todo lo que he visto, y hoy le hemos ganado. Esto es la Segunda División, incluso al líder le va a tocar sufrir como a todos. La categoría es muy jodida, y cuando no estás al 150%, te atizan».

Al final de su rueda de prensa, quiso poner en valor el esfuerzo, además del poder de aprendizaje y recuperación de sus jugadores para haber ganado ayer al líder: «El equipo ha emocionado a la grada, porque hemos corrido mucho, hemos ganado duelos, además sin faltas. ¿Por qué? Porque estábamos concentrados, a un nivel muy alto. Quiero poner en valor a la afición. Nos ha animado no sólo durante el partido, sino que cuando hemos salido a calentar nos ha ovacionado. Entrenamos todos los días para ofrecer esto, pero el rival juega y hay días que salen las cosas y otros que no. El fútbol es muy caprichoso y tiene elementos incontrolables, pero queremos hacer esto todos los días».