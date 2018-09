Muñiz: «No he hecho ninguna petición; la plantilla está cubierta» El técnico malaguista, Juan Ramón Muñiz. / Salvador Salas El entrenador del Málaga, que ha hablado de la integración de Juanpi, se muestra contento con su actual plantilla ANTONIO GÓNGORA Viernes, 7 septiembre 2018, 14:24

El técnico malaguista, Juan Ramón Muñiz, ha dejado muy claro que ahora no necesita más fichajes, que lleguen jugadores que que están en paro, aunque sabe que el club trabaja en ello. «Es lógico que la dirección deportiva peine el mercado todo el año. Estoy tranquilo, no me afecta. No he hecho ninguna petición. Hemos conseguido hacer un buen bloque. Estoy satisfecho con los jugadores que están, la plantilla está cubierta. Para cualquier necesidad también tenemos al filial», ha explicado.

El entrenador asturiano también ha comunicado que Juanpi se ha incorporado a los entrenamientos tras no encontrar una salida en el mercado veraniego y que será uno más a partir de ahora. «Se han cumplido todas las condiciones que requeríamos, se ha incorporado a un buen nivel y ritmo. Una vez que se habla y se tienen las situaciones claras no queda más que trabajar. Una vez que finaliza el mercado todo el mundo tiene claro cuál es el trabajo diariamente fuera y que sea un buen compañero dentro. Ya trabaja bien y está integrado», ha indicado.