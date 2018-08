Muñiz: «El objetivo se ha cumplido: está preparado para competir» 03:19 FOTO: SALVADOR SALAS / VÍDEO: SERGIO CORTÉS El entrenador del Málaga lanza un mensaje ante el debut: «Aquí no valen ni el escudo ni la camiseta ni el currículum» SERGIO CORTÉS Jueves, 16 agosto 2018, 13:58

«El escudo hay que defenderlo a muerte». Esa ha sido una de las reflexiones del entrenador del Málaga, Juan Ramón Muñiz, en su primera comparecencia de la temporada, a dos días del estreno en Lugo. El asturiano se muestra optimista y ve al equipo «preparado para competir», pero ha augurado una temporada «de largo recorrido» y, sobre todo, ha insistido en un mensaje: «En Segunda ni ganar tres partidos te asegura nada. Aquí no valen ni el escudo ni la camiseta ni el currículum».

Muñiz ha hecho una «valoración positiva» de la pretemporada. «Lo fundamental es que nos conozcamos todos, tanto como que sepamos cómo vamos a trabajar y cómo debemos competir. Lo importante es ir en la línea de conseguir un buen equipo dentro y fuera del campo, porque el trabajo que se hace y no se ve tiene tanta relevancia como lo que se ve en el campo. Estos 30 días que convivimos eran importantes porque se ha incorporado gente nueva y ha llegado un cuerpo técnico nuevo. Mientras tengamos mejor equipo en lo personal, mejores resultados llegarán. Lo importante es ser un equipo fuera y dentro. El grupo ha seguido una línea muy buena y todo el mundo tiene muy claro lo que nos vamos a encontrar y cómo vamos a jugar. El principal objetivo se ha cumplido: el equipo está preparado para competir en el primer partido».

El técnico malaguista tiene «más o menos una idea» de la alineación que presentará el sábado en Lugo y ha insistido en un mensaje: «Tengo una ventaja: podría poner a cualquier jugador porque todos saben lo que queremos hacer. Cualquiera que salga va a dar un buen rendimiento». Pero ha restado importancia al primer once: «Lo más importante no es que tengamos once, sino 24 jugadores preparados. Todo el mundo trabajó bien durante la pretemporada». En este sentido ha dejado abierta la puerta a la presencia de los canteranos con más o menos regularidad: «Para mí no es una sorpresa que jueguen o que vayan en la convocatoria porque yo no miro de qué equipo vienen. Para este partido y para los demás los que estén preparados para competir sin ninguna duda lo harán».

Al hilo de lo que ayer expuso Adrián respecto a que el equipo está mentalizado de que va a competir en Segunda, Muñiz ha sido contundente: «Si a día de hoy no sabemos que para ganar hay que esforzarse, competir y sufrir, es que hemos dado un paso atrás en 40 días. Aquí no valen ni el escudo ni la marca de la camiseta ni el currículum ni la trayectoria de los últimos años». El asturiano se ha referido precisamente a la elección de los rivales en la pretemporada: «Hemos competido contra muchos equipos de la categoría y hemos visto la dificultad que hay y la paciencia que hay que tener».

Especialista en Segunda, el entrenador del Málaga ha dejado un mensaje claro: «Ganemos o perdamos en Lugo, después hay que pensar en el siguiente partido. Aquí ni se puede sacar pecho ni te puedes hundir porque es una trayectoria de largo recorrido y el oponente es absolutamente igual que tú. De los tres equipos que bajaron, el año pasado no ascendió ninguno y dos ni siquiera entraron en la promoción. Si vamos a los nombres, tenemos equipos que están un año y el otro y el otro... El año pasado el Zaragoza estuvo peleando en el primer periodo por no entrar en puesto de descenso y en el segundo era el favorito para ascender. Aquí ni ganar tres partidos seguidos te asegura nada. Aquí no sólo habrá que superar los malos momentos, sino también los buenos».

Aún queda mucho para conocer la configuración definitiva de la plantilla, pero Muñiz ha sido tajante respecto a la situación de algunos que quieren marcharse: «Aquí va a competir y a entrenarse el que quiere estar. En el vestuario saben que el que venga lo hace para sumar y ayudar, no para ser protagonista. Hay un momento difícil y en el vestuario queremos gente que quiera estar». Preguntado por el relevo de los capitanes, ha tratado de quitar importancia: «El año pasado fue una situación difícil, con un descenso un poco traumático y se hizo muy largo, muy duro, y había que liberar esa presión. Cuando uno es capitán se genera una situación de desgaste y que la gente no ve o no nota. Al final el capitán se gana el respeto de los compañeros con el trabajo. Lo del brazalete es anecdótico, no le doy más importancia».

Ya metido en cuestiones del partido, Muñiz ha incidido en la dificultad del Lugo: «Es un equipo que en sus últimos años ha mantenido una filosofía de juego. Cuando tiene el balón se vale de la posesión para llegar a campo contrario, y eso lo va a seguir manteniendo. Tiene jugadores con experiencia en la categoría y que van a competir de manera extraordinaria. Es un muy buen equipo que va a dar muy buen nivel». Como es habitual en el asturiano, ha rehusado dar pistas sobre la alineación: «Todo el mundo está entrenándose bien y, por tanto, tiene opciones de jugar. Los jugadores saben que cualquiera podría jugar porque todos lo han demostrado y están capacitados. Y los que no salgan saben que su momento va a llegar. Necesitamos un equipo de 24 o 25 jugadores, no de once, porque si sólo contara con once reventaría al equipo en la primera vuelta. Todos saben que cada uno va a tener su momento y que debe estar preparado. Aquí no hay titulares ni suplentes, convocados o no convocados. El que no está tranquilo soy yo, que voy a tener que dejar a siete tíos fuera...»

Con el descenso, el equipo pasa del chárter al autobús. Desde Madrid a Lugo se hará el trayecto en el autocar y después todo el viaje de vuelta. La llegada será sobre las nueve de la mañana, tras unas once horas de carretera. Muñiz no ha podido ser más elocuente en su reflexión y ha hablado de la nueva realidad del Málaga: «Somos un equipo de Segunda y tenemos que ponernos al nivel de los equipos de Segunda. Y lo primero, además, es la viabilidad del club y todos nos tenemos que adaptar por haber perdido una categoría. Hay que reducir gastos y la primera plantilla debe ser un ejemplo. He estado en otros equipos y al final conoces el autobús de arriba abajo. Al principio vas en el autobús y miras arriba y dices: «¡Un avión!» Pero después, en la jornada trece, ya piensas que es una nave espacial... A día de hoy hay que viajar en autobús».

La primera comparecencia de Muñiz ha coincidido con la puesta de largo de la primera equipación. El asturiano ha posado con ella y ha lanzado un elogio a la empresa Tesesa. «Siempre que el momento es complicado está ahí para ayudar», ha recalcado. Pero antes, en su última reflexión en la rueda de prensa, sí ha mostrado ese lado más malaguista que todos conocen en La Rosaleda. Aunque, eso sí, también llevaba un mensaje implícito. «Ya sabéis que todo lo que sea camiseta del Málaga y escudo del Málaga me gusta. El escudo hay que defenderlo a muerte y tenemos que tener claro que esto (en ese momento cogió el escudo de su camiseta de entrenamiento) está por encima de todo. La camiseta cambia, pero el escudo nunca cambia».