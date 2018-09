Muñiz, con su once de gala casi al completo Ontiveros y Mula, que se retiraron lesionados el sábado. / Salvador Salas Recupera a Pacheco y a los internacionales, mientras que ayer se conoció la lesión de menisco de Mula ANTONIO GÓNGORA Jueves, 13 septiembre 2018, 00:54

Después de la eliminación copera ante el Almería, el Málaga reanudó el trabajo para centrarse en el choque del sábado, también en La Rosaleda, en este caso contra el Córdoba (a partir de las 18.00 horas), que corresponde ya a la quinta jornada liguera. Los titulares el martes trabajaron en el gimnasio, pero los demás completaron una sesión normal. Y en ella ya estaban presentes casi todos los componentes del equipo de gala de Juan Ramón Muñiz, lo que le permitió al técnico comenzar con la preparación del siguiente encuentro.

Volvieron todos los internacionales (el lunes ya lo había hecho el marroquí Munir), mientras que se reincorporó a la primera parte de la sesión el malagueño Pacheco, que se perdió el choque ante el Tenerife por una sobrecarga muscular después del choque liguero de Almería. Ya está casi recuperado del todo y se prevé que esté a disposición del entrenador para el sábado que viene. Asimismo, trabaja con normalidad el senegalés N'Diaye, una de las piezas básicas y más valoradas del equipo malagueño. Se entrenó también otro de los internacionales, el montenegrino Haksabanovic, y el ya recuperado Torres.

El técnico del Málaga podrá disponer ya el sábado contra el Córdoba de sus hombres más habituales hasta ahora, excepto Renato

Pero todo no fue positivo para el equipo blanquiazul, ya que ayer conoció que el canterano Mula sufre una rotura de menisco en la rodilla izquierda. Son las consecuencias del golpe recibido en el partido del sábado anterior, lo que obligó a abandonar el partido, aunque no parecía que la dolencia iba a revestir tanta gravedad. Pese a que no había sido uno de los habituales para Muñiz, el joven comenzaba ya a contar, lo que lo llevó a ocupar una plaza en el once inicial ante el Tenerife.

Una larga baja para el canterano, que ya contaba para Muñiz Mula se ha lesionado de cierta gravedad en la rodilla izquierda. Su periodo de baja se concretará entre hoy y mañana, pero en el club ya hablan de una larga ausencia, de entre dos y tres meses. El entrenador estaba contando ya con él, pero un golpe en el choque ante el Tenerife provocó que ayer se descubriera, tras realizarle una resonancia magnética, que sufre una rotura del menisco externo. Esta dolencia es importante y le obligará a pasar por el quirófano mañana. El joven futbolista, de esta manera, no estará disponible en los próximos encuentros del Málaga. El canterano, aunque sigue disponiendo de ficha con el segundo equipo, es habitual en el conjunto de Juan Ramón Muñiz, igual que le ocurría la pasada campaña desde el arranque del campeonato, cuando Míchel apostó por él. Ahora tendrá que parar tras los problemas en el choque contra el Tenerife, donde completó un buen partido, sobre todo en el trabajo y sacrificio para el equipo, y el equipo blanquiazul mantuvo su pleno de victoria al sumar la cuarta consecutiva en el campeonato.

Pero los problemas físicos no se quedaron ahí, ya que también sigue sin poder entrenarse el portugués Renato Santos. Arrastraba una sobrecarga que lo dejó fuera del partido del sábado, pero una resonancia magnética dejó ayer claro que sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Necesitará alrededor de tres semanas o un mes para recuperarse por completo. Este jugador, sin embargo, sí formaba parte de la alineación de gala de Muñiz. De esta forma, ahora tendrá más opciones de ocupar una plaza como titular Ontiveros.

La plantilla pasa página

La plantilla, en cualquier caso, ya tiene olvidado el partido de la Copa del Rey y se centra otra vez en su competición favorita, la Liga. Ante este quinto encuentro, Muñiz volverá a su once habitual, que no presentará más dudas que la del extremo derecho. Al no estar Renato ni Mula, lo más probable será que utilice a Ontiveros, que el sábado jugó inicialmente por la izquierda. Esta podría ser la única incógnita, siempre que Pacheco esté en condiciones de jugar. Si no es así, el técnico tendrá que buscar alternativas.

El resto del equipo, siempre que no aparezca ningún contratiempo en las próximas horas, será el de gala, con Munir, Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca, N'Diaye, Adrián, Harper y Blanco. Y Muñiz reservó en la Copa a todos estos hombres, menos a Blanco, que salió al campo en los últimos minutos del encuentro en busca de un gol que llevara el choque, al menos a la prórroga. El objetivo se centra en mantener la brillante racha de cuatro triunfos seguidos en otros tantos encuentros. Y ahora el equipo se centrará exclusivamente en la Liga.