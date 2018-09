Muñiz: «La plantilla está equilibrada» El técnico malaguista avanza que cuenta con Keidi para el día a día, y por eso no tema la salida de Recio e Iturra PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 2 septiembre 2018, 13:14

En casi media hora de rueda de prensa, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, analizó el cierre del mercado y cómo queda la plantilla. «Estamos muy satisfechos. Ves los entrenamientos y crees que esta compensado. Hay hambre y eso le gusta a cualquier entrenador. Se ha acabado la época de fichajes, la de quién va, quién viene, intereses personales... Ahora cada uno tiene su situación clara y qué granito de arena aportar. es la situación ideal. Ahora es trabajar, tener ilusión». En este sentido, elogió a Mula, del que dijo que en una ocasión llegó a despedirse de sus compañeros al dar por hecha su marcha, y destacó su nivel en los últimos entrenamientos.

Sobre la partida el último día de dos 'pivotes', Recio e Iturra, no se mostró contrariado: «La plantilla está equilibrada. Tenemos gente que se ha incorporado del filial. No vamos a tener problemas en esa situación. Esperemos que los que vayan entrando hagan olvidar a los que no están». Así, aclaró que el albanés Keidi, refuerzo final para el Malagueño desde el Atlético B, se entrenará a diario con el primer equipo, y lo comparó con Toribio.

Respecto al futuro de Torres y Juanpi, descartes que al final se quedan, dijo: «Hay una situación totalmente normal. Cuando estén en condiciones de participar, de ayudar al equipo, en condiciones físicas, técnicas y mentales de aportar. Serán jugadores normales. Ellos saben la situación. Tienen que ponerse a un nivel. Todo se gana en el campo: en el campo el lunes, el martes, el miércoles,...». Incluso, admitió que se buscó un central casi en las horas finales del plazo, pero argumentó: «El club está siempre intentando estar en el mercado. Hasta última hora, en la ultima situación que se podía dar. Pero no teníamos una necesidad grande. Tenemos tres, cuatro o cinco jugadores del filial que están aportando. No había que firmar por firmar, y si no había nada que mejorara lo que tenemos... Firmar por firmar te lleva a cometer errores. Lo importante es que haya un buen equipo, no una buena individualidad».

Además, el técnico asturiano aludió a la igualdad imperante en Segunda, y restó importancia a que ayer sábado empataran muchos de los favoritos al ascenso: «De los veintidós que hay en la categoría, veinte quieren estar ahí, ascender, y dieciséis estarán hasta el último mes, por la igualdad que hay. La diferencia será de tres, cuatro, cinco puntos entre una zona y otra. Hay que ir trabajado y tratar de llegar preparado al final».

Respecto al Almería, que será rival mañana, que ya lo fue en la pretemporada (1-1) y que será el primer escollo en la Copa (el martes 11), expuso: «Es un equipo difícil, correoso, con velocidad. Tiene clara la situación, porque sufrió la pasada temporada y tiene muchas incorporaciones. Está dirigido por gente con mucha experiencia, y es difícil de superar. El otro día hasta que no se quedaron en inferioridad numérica tenían el control del partido».

Por último, valoró que pueda contar para este partido con Munir y con N'Diaye, que no estarán el sábado ante el Tenerife al tener que ir con sus selecciones nacionales: «La Segunda es ahora muy interesante. Se mueve cierta cantidad de dinero. Hay televisión cada domingo y es una pena que no se pare cuando hay partidos de selecciones, porque hay internacionales en casi todos los equipos».