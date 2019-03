Muñiz: «Tenemos que ser positivos; aún no hemos perdido ni conseguido nada» ÑITO SALAS El entrenador prefiere ver con «optimismo» el empate, que achaca a la falta de gol en la primera parte y a la «precipitación» en la segunda FERNANDO MORGADO Málaga Sábado, 30 marzo 2019, 00:53

Con un discurso casi calcado al que empleó tras la derrota de su equipo ante Osasuna hace dos jornadas, el técnico del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, defendió su trabajo al frente del equipo ante los medios en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. De nuevo la falta de remate en una buena primera parte privó a sus jugadores de lograr los tres puntos en casa, según el asturiano: «Era injusto que fuésemos perdiendo, porque nosotros llevábamos todo el peso del partido y ellos solo tuvieron el penalti. Estábamos jugando bien, llegando al área, pero con teníamos el marcador en contra. Luego nos costó entrar en la segunda parte. Ellos estaban bien situados y nosotros llegábamos con precipitación y después recibíamos una situación de peligro en nuestra portería».

Para Muñiz, un nuevo partido comenzó tras las dos expulsiones, una por cada equipo. «Volvimos a intentar jugar por fuera con el desborde de Mula y Ontiveros y tuvimos ocasiones de nuevo. Marcamos el empate e incluso pudimos ganar. Los últimos minutos fueron una locura, fue de esos partidos en los que se nota que estamos en el tramo final de la liga. Las ocasiones estaban repartidas porque no había centro del campo», analizó el entrenador blanquiazul, que a pesar del traspié, y como en cada partido, defendió a sus pupilos. «Los futbolistas lo dieron todo. El público puede estar satisfecho con su trabajo. Superaron situaciones difíciles y consiguieron empatar. Según como se mire, podemos decir que hemos rescatado un punto o que podríamos haber conseguido algo más», apuntó.

Como viene siendo habitual en sus comparecencias, Muñiz siempre elige la manera más positiva de analizar las actuaciones de su equipo. «El equipo compite y trabaja. Como siempre hablamos, los partidos son superigualados y todo se puede ver desde varios puntos de vista, optimista o pesimista. Puedes ver que superamos situaciones adversas, que el equipo no pierde fácilmente y va sumando puntos que podremos valorar al final. Pero así es la categoría y era lo que esperábamos encontrar, una gran dificultad para ganar partidos. Ahora no nos va a sorprender ni nos vamos a poner tensos», comentó.

Confianza e ilusión

Ante la pregunta sobre si se encuentra preocupado por el rendimiento de algún futbolista, Muñiz fue tajante. «No. Hay una plantilla amplia y todos van participando y aportando. En cuanto a la mentalidad, los veo animados y con confianza. Hay que mantener la ilusión. Dirán que qué pesado soy, pero vuelvo a repetir que nadie nos dijo al principio que esto iba a ser fácil y estamos peleando por conseguir los objetivos. Tenemos que seguir trabajando. ¿Que sumamos un punto? Pues a ver si nos sirve para el final. Jugaremos cada partido como si fuese el último. Cuando llegué aquí sabíamos que iba a ser duro. Tenemos que intentar ser un poco más positivos. Aún no hemos perdido ni conseguido nada», aseguró.

Por último, Muñiz mandó un mensaje de confianza en las posibilidades del equipo: «No soy adivino, pero sé que vamos a pelear por el ascenso. Nunca se sabe a cuántos puntos va a estar y aún quedan muchos en juego y muchos cruces. Está todo en juego», apuntó.

Por su parte, el gran protagonista del encuentro sobre el campo, Blanco Leschuk, confesó en zona mixta que el gol le había quitado «un peso de encima» tras su seguía.

También habló ante los medios el entrenador del Sporting, José Alberto López, que no quiso valorar ninguna de las decisiones del árbitro en el partido, pero sí quiso dejar claro que el empate no supone un paso atrás para su equipo. «Me llevo un mal sabor de boca porque he visto cerca la posibilidad de ganar, pero hay que valorar el rival y el escenario del partido. Pero estoy contento con el juego y con el punto», explicó.