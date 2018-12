Muñiz recomienda el fichaje del punta ucraniano Seleznyov por el Málaga, al que tuvo en el Dnipro El club tendría que hacer frente a la petición económica del Akhisar y también a la ficha del futbolista SERGIO CORTÉS Jueves, 20 diciembre 2018, 00:34

El técnico malaguista, Juan Ramón Muñiz, ha recomendado el fichaje del punta ucraniano Seleznyov, al que ya tuvo en el Dnipro. La incorporación de este delantero, cuyo nombre adelantó 'As' y pudo confirmar este periódico, no se antoja fácil en principio porque su actual club, el Akhisar turco, no parece dispuesto a dar facilidades económicas pese a que no cuenta con él.

El Málaga tendría que hacer frente a la petición económica del Akhisar y también a la ficha del futbolista (aunque este ya ha deslizado que estaría dispuesto a dar facilidades) cuando precisamente tiene poco margen de maniobra debido al imperativo del tope salarial. Seleznyov, que cumplió 33 años en julio, destaca por su altura (mide 1,85) y esta temporada sólo ha disputado siete partidos en la Liga turca, aunque ha marcado tres goles.