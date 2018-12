Muñiz: «No nos hemos rendido y estoy muy satisfecho con mi equipo» Harper protege el balón ante Valjent. / Agencia Lof El técnico malaguista reconoció la dificultad del rival y no se mojó sobre la polémica del 1-2: «Es el árbitro quien tiene que valorar si se para el juego» OPTA Domingo, 9 diciembre 2018, 00:35

El entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, se mostró muy satisfecho tras poner fin a una racha. «Hemos visto un gran partido, en el que ambas escuadras pugnaron por los tres puntos hasta el último segundo y se ha visto un buen nivel futbolístico. Ha sido un partido muy completo. Estamos satisfechos porque hemos ganado a un equipo que está arriba por méritos propios. No nos hemos rendido y estoy satisfecho con mi equipo», dijo, y respecto a la jugada polémica del 1-2, tras un cabezazo entre Raíllo y Harper, comentó que «es el árbitro quien tiene que valorar si hay que parar el juego».

«Veníamos a jugar ante un rival complicado porque hay mucha igualdad, y hoy los detalles han decidido. Nunca hay que rendirse y al final, te das cuenta de que el ritmo es muy alto y hay que concentrarse durante todo el partido», añadió el gijonés.

Tras el triunfo, el técnico minimizó la dinámica anterior de resultados, no tan buena. «El equipo mantiene una buena línea. Hemos perdido partidos por detalles y siempre hemos peleado por los tres puntos. No habíamos tenido buenos resultados, pero estamos contentos en líneas generales y cuando el equipo compite bien tienes opciones de ganar con lo que te hace ser optimista. Nosotros hemos madurado y competimos muy bien».

«Me hacía falta un día bueno en lo personal; ahora a trabajar para que lleguen más días así» dani pacheco

«En el 1-2 hay un choque en la cabeza y el árbitro debe parar el partido» álex lópez, delantero del mallorca

En este sentido, añadió: «No eres favorito. Puedes llevar un nombre o un currículo, pero todo esto en Segunda no vale para nada. Llevábamos esa losa porque los equipos están todos a un buen nivel. Hemos trabajado bien y hoy nos ha acompañado el resultado que es lo importante. Aquí en Palma hay que ponerse el mono de trabajo». Sobre el buen papel de Cifu, autor del gol decisivo, no se pronunció: «Prefiero destacar al equipo que es lo suyo, pero estoy contento por Cifu».

Por otra parte, sobre la igualdad de la categoría, Muñiz comentó: «Estamos muy satisfechos, porque el buen trabajo ha tenido premio y la afición puede estar orgullosa». En cuanto al cambio de Adrián, ofreció dos argumentos: «El futbolista estaba muy cargado y tenía tarjeta amarilla. Entonces, él pidió el cambio para dejar paso a un compañero».

Elogios al rival

Finalmente, sobre el Mallorca, tuvo palabras de elogio: «Es un gran equipo. Son muy sólidos desde hace varias jornadas y luchan mucho. No es un recién ascendido. Es un equipo que compite muy bien, como nosotros. Hemos ganado a un buen equipo y que está curtido en muchas batallas».

Por su parte, el técnico del Mallorca, Vicente Moreno, mostró una cara seria y explicó su expulsión: «Le dije al árbitro que se había equivocado en el gol que nos ha anulado y después le he dicho que podría haber parado el juego. No he faltado el respeto a nadie y poco podemos hacer. Espero que no ponga nada en el acta porque no es motivo de expulsión. Si me equivoco en una acción lo reconozco, y no entiendo porque me han expulsado. Es una pena».

«Si me equivoco en una acción lo reconozco;no entiendo por qué me han expulsado. Es una pena» vicente moreno, entrenador del mallorca

Respecto al partido, se quedó con buena sensaciones: «Mis jugadores están satisfechos, se han dejado la piel en todo momento y no han tenido recompensa. Hemos dado motivos para no haber perdido y estamos fastidiados, pero hay que cambiar el chip. Ahora hay que preparar el próximo partido».

Por último, sobre el aplauso de la afición al final, dijo: «Nuestra afición valora mucho nuestro esfuerzo, porque hay días que no estamos bien y ellos están orgullosos de nuestro equipo. Hemos sido mejores ante el Málaga y no era fácil ganarles porque ha sido un equipazo. Hemos hecho partidos en los que no hemos merecido perder y al final tenemos que ser conscientes que teníamos que hacer más cosas que el rival porque se notan las diferencias en lo económico».