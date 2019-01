Muñiz: «Respeto todas las opiniones, pero a mí no me gusta vender burras» Muñiz, Mula y Harper, en el entrenamiento. / Germán Pozo El técnico no habló del ascenso, ya que considera que es un objetivo para más adelante SUR Jueves, 17 enero 2019, 00:53

Juan Ramón Muñiz mantiene su idea de centrarse en el partido más próximo del Málaga para analizar el campeonato, como ayer comentó ayer en una entrevista en la Cadena Cope. No habló del ascenso, ya que considera que es un objetivo para más adelante, mientras que defendió a sus hombres tanto por la gran primera vuelta completada como por el juego ofrecido y la entrega demostrada. «Respeto la opinión de todo el mundo, pero a mí no me gusta vender burras», indicó el técnico asturiano, que calificó de «muy positiva» la situación del cuadro blanquiazul, ya que venía de un año difícil tras el descenso. «Estoy muy satisfecho por el sacrificio y el juego de mi equipo», destacó, a la vez que afirmó: «Vamos con una media de puntos buena y estamos en el camino correcto, pero no puede haber despistes. Tenemos que hacer las cosas cada vez mejor».