Muñiz: «El resultado no fue bueno, y cuando eso ocurre es por algo» 01:59 Ontiveros protege el balón ante el acoso de Fausto Tienza. / AGENCIA LOF El técnico malaguista reclamó paciencia sobre los resultados fuera y achacó la sustitución de Renato a la búsqueda de «más profundidad» OPTA ALMENDRALEJO (BADAJOZ) Lunes, 26 noviembre 2018, 00:58

El entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, asumió que su equipo tuvo carencias para llegar a un nuevo tropiezo fuera de casa, la gran asignatura pendiente: «El resultado no ha sido bueno y cuando eso ocurre es por algo. El partido lo empezamos bien, con el control hasta el minuto 15 pero luego hubo diez o quince minutos en los que perdimos el control del encuentro, empezamos a jugar cerca de nuestra portería y a facilitarle el trabajo al Extremadura. Entonces ellos marcaron su gol y cuando nosotros tuvimos el momento no lo marcamos, ahí un poco la diferencia. Ellos tuvieron unos minutos en los que dominaron y merecieron el gol y nosotros lo merecimos y no lo marcamos».

A la hora de tratar de explicar por qué el Málaga lo gana todo en casa y sufre tanto fuera, Muñiz no considera que tenga que ver la actitud del equipo, en una larga reflexión: «No creo que sea por ganas. El equipo al final deja todo lo que tiene en el terreno de juego. Hasta el último segundo lo están intentando. Es cierto que fuera estamos sumando pocos puntos. Es una cosa que tenemos que corregir para aspirar a situaciones mejores, pero esto es la Segunda. Al final tienes que conseguir una serie de puntos y no te van a preguntar dónde los consigues: los tienes que lograr y punto. Lo que hace es que te obliga a buscarlos en casa y sacar los partidos adelante si quieres estar en la zona alta. Fue una pena porque el partido estuvo muy igualado, y en la segunda parte tuvimos ocasiones para empatar o más. Pero el Extremadura hizo un buen partido y aprovechó su momento. Nosotros tenemos que sacar conclusiones, seguir trabajando y mirando hacia delante, que todavía estamos en el primer tercio, acaba de empezar el segundo tercio de la competición y no hay que desesperarse. Hay que intentar sacar más puntos fuera y, si sacamos todos los de casa, mejor. La temporada va variando y habrá momentos que consigas más puntos fuera de casa».

La prensa insistió sobre el dato concreto de dos puntos de dieciocho del Málaga fuera: «La categoría te exige mucha paciencia, trabajo y corregir situaciones. Vamos a seguir trabajando e intentando mejorar esos números fuera, y hay que ver el global de la competición. Vamos en parte alta, con mucha igualdad y viendo que la categoría no es fácil. Lo que se consiguió al principio no es sencillo».

El cambio de Renato

También habló del cambio de Renato en el minuto 40 la primera mitad: «Necesitábamos un poco más de profundidad. El peligro nuestro tenía que venir por banda e Hicham es un jugador que en esa posición puede aprovechar un poco más de velocidad, de desborde y de presencia en el área. Lo íbamos a hacer o al final de la primera mitad o al principio de la segunda con Héctor. Decidimos hacerlo así a ver si en esos minutos finales podíamos sorprenderles, pero no ha sido por otra cosa, ni tiene ninguna lesión ni nada».

También se le preguntó por algunas decisiones técnicas, Lacen de medio centro, Diego González por la derecha, N'Diaye retrasado... «Al final el partido se iba a ir a 'contras', iba a estar muy abierto. No nos podíamos conformar con esperar atrás esa situación. Buscábamos meter tres defensas, aportar algo más adelante, porque Adrián tenía molestias en el cuádriceps, Iván tenía tarjeta y, cuando el partido se abre, estar ahí con tarjeta es complicado en esa posición. No podíamos quedarnos con diez. Intentamos buscar mejor salida de balón, pues nos estaba costando llegar con el esférico controlado al área contraria».

Por último, se le preguntó por la ausencia de Dani Pacheco por segundo partido: «Siempre hablamos de que en esa posición hay mucha competencia y mucho nivel El que a mejor nivel está, jugará. Tenemos seis jugadores. Sólo pueden jugar dos, y hay cuatro que se quedan fuera. Si hubiera jugado Pacheco me hubierais preguntado por qué no ha jugado Ontiveros».