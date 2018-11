Muñiz: «De los que están no sobre nadie; el entrenador no va a hacer peticiones» El técnico del Málaga se muestra conforme con la plantilla que tiene y no considera que necesite reforzarse en enero, salvo que los fichajes mejoren mucho el nivel actual ANTONIO GÓNGORA Viernes, 16 noviembre 2018, 12:56

La proximidad del mercado invernal ha provocado que Juan Ramón Muñiz haya tenido que posicionarse hoy sobre sus pretensiones para reforzar la plantilla y, pese a que habrá compromisos destacados de los los internacionales al final del campeonato, lo tiene muy claro que no necesita a nadie. «Todo está previsto desde junio, cuando ya se sabía cuándo era la Copa África. De los que están no sobra nadie. El entrenador no va a hacer peticiones», ha afirmado con contundencia el preparador asturiano.

El técnico, sin embargo, no ha cerrado la puerta por completo a la llegada de jugadores, ya que existen algunas carencias concretas en determinadas demarcaciones que seguramente serán corregidas, si bien no cree que haya tantas opciones asequibles en el mercado. «Y si viene alguien para aportar, perfecto. Pero el equipo está bien y es difícil mejorar lo que hay. Luego también habrá que analizar la situación económica», ha destacado al referirse a la disponibilidad presupuestaria del club y también el margen existente en el tope salarial. Para concluir, Muñiz ha expresado un deseo: «Ojalá que los que comenzamos seamos los que acabemos».