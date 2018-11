Muñiz, sobre posibles fichajes: «El entrenador no hará peticiones» Muñiz, con sus jugadores en un entrenamiento. / Francis Silva El técnico del Málaga cree que la línea del equipo es la correcta: «Tenemos que vivir cada partido como si fuera el último; hemos empezado un camino largo y duro» ANTONIO GÓNGORA Sábado, 17 noviembre 2018, 00:15

El mercado invernal se aproxima y las opciones de que el Málaga se refuerce son máximas, aunque Juan Ramón Muñiz se muestra contrario a la llegada de jugadores pese a que al final del campeonato habrá ausencias de algunos de los internacionales del equipo. «Todo está previsto desde junio, cuando ya se sabía cuándo era la Copa África. De los que están no sobra nadie. El entrenador no va a hacer peticiones», afirmó con contundencia el preparador asturiano.

El técnico, sin embargo, no cerró la puerta por completo a la llegada de jugadores, ya que existen algunas carencias concretas en determinadas demarcaciones que seguramente serán corregidas, si bien no cree que haya tantas opciones asequibles en el mercado. «Y si viene alguien para aportar, perfecto. Pero el equipo está bien y es difícil mejorar lo que hay. Luego también habrá que analizar la situación económica», destacó al referirse a la disponibilidad presupuestaria del club y también al margen existente en el tope salarial. Asimismo, Muñiz expresó un deseo cara a los refuerzos invernales: «Ojalá que los que comenzamos el campeonato seamos los que acabemos».

Muñiz, en el plano deportivo, mantuvo su discurso una semana tras otra, sin importarle más que el compromiso siguiente, e insistió en que el Málaga debe mantener su mentalización y trabajo, sin descuidarse en ningún momento, para seguir en la misma línea de ahora. «La igualdad es máxima y hay buenos equipos. Sería un fracaso no saber eso. Tenemos que conocer en cada partido la dificultad que existe. No le doy importancia a tener o no tener el liderato. Ahora estamos situándonos todos, y nos encontramos en la parte alta. No podemos pensar en estar siempre primeros. Tenemos que jugar sin pensar en la clasificación ni en el rival. Luego estaremos más arriba o más abajo. Hemos empezado un camino muy largo y muy duro, y tenemos que vivir cada partido como su fuera el último. Pero el camino es el indicado. Esta Liga es de regularidad», explicó.

Sobre los dos partidos anteriores, en los que el Málaga sólo sumó un punto y perdió el liderato, el entrenador explicó: «Al final los partidos se deciden en los detalles. Ganamos y perdemos de esa manera. Hay que saber que podemos marcar o que nos van a marcar en los últimos minutos. En Segunda hay muchos goles al final. Los más perjudicados en este caso somos nosotros después de hacer un buen partido en Gijón. Tenemos que ser fríos a la hora de analizar la situación».

Correcciones

En relación a la derrota en El Sadar y el empate en El Molinón, también añadió: «Hay que corregir estos problemas, aunque muchas veces ni hace falta. El equipo respondió lo mejor posible. Ya ganamos nosotros también en el último minuto en otras ocasiones, pero cuando es a favor se ve de distinta manera. El equipo es maduro y sabe superar esa situación».

En relación a la disponibilidad de casi toda la plantilla, con la duda de Juanpi, Muñiz destacó: «Lo veo con alegría, porque están casi todos, y tristeza porque igual se queda alguno fuera que seguro que merece estar. Todos están trabajando a un gran nivel. Pero son las normas y lo que está pasando cada domingo. Los que deje fuera pueden ser titulares».

Respecto al Gimnástic, lo tiene claro: «El rival está diseñado para estar más arriba. Hay que tenerle mucho respeto. Por nombres debería estar mejor. Seguro que nos van a exigir muchísimo, porque viene en una situación muy complicada. No es un equipo novato, sino que tiene experiencia en la categoría. Tenemos enfrente a un equipo que nos va a poner las cosas difíciles».