Muñiz: «No supimos jugar los instantes finales; se te queda cara de tonto» Los jugadores del Málaga, hundidos tras encajar el empate a dos en la última jugada.

El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, se mostró visiblemente enfadado por el juego mostrado por su equipo en los instantes finales y que significó no regresar a casa con los tres puntos después de ceder el empate ante el Sporting (2-2) en la última jugada del encuentro. El técnico asturiano apuntó que este tipo de errores se pueden acusar al final de temporada con puntos perdidos de forma tonta.

«Una pena perder la victoria que teníamos en el final. No hemos sabido jugar los últimos instantes de un partido que fue tan difícil como esperábamos ante un rival muy bien plantado y muy digno. Se te queda cara de tonto cuando te meten un gol y nada más recoger el balón de la red te pitan el final», se lamentó.

Sobre perder puntos de esta manera, Muñiz no quiso darle excesiva importancia, siendo a final de temporada cuando se tenga que hacer el juicio sobre la puntuación: «Hicimos lo necesario para llevarnos los tres puntos, pero no pudo ser. Lo que cuenta al final son los puntos que tengamos en la jornada 42, ya sea en el ascenso o en el lugar que deba ponernos. Nos acordaremos de los puntos que conseguimos en Gijón o los perdimos en Gijón, o en otro lado. Esto es como cuando te dan un regalo e inmediatamente te lo quitan y se te queda cara de tonto», insistió.

Sin embargo, a pesar del empate in extremis al final, el entrenador del Málaga se mostró muy satisfecho con sus jugadores: «Toda la plantilla está en condiciones de jugar en cualquier momento. Lo hemos demostrado. Cualquiera de los once que han jugado pueden hacerlo la semana que viene. Estoy muy contento con el rendimiento de todos ellos. Al final lamentamos no haber ganado contra un rival fuerte con una afición potente».

Sobre la situación del Sporting, Muñiz no quiso mojarse y sentenció la rueda de prensa: «Es un equipo bueno, pero no quiero entrar a valorar su situación por respeto a ellos y a mi equipo».

Por su parte, el delantero Koné lamentó tras el encuentro, en declaraciones a Movistar Partidazo, que el Málaga encajara en el último minuto del choque el gol de la igualada, lo que impide a su equipo sumar un nuevo triunfo y recuperar el liderato. «El empate nos sabe a derrota. No nos deja un buen sabor de boca», dijo el futbolista marfileño.

En relación al penalti que le señaló el colegiado en una entrada que él realizó a Carmona dentro del área, el delantero comentó que no observó que él hiciera falta al jugador sportinguista. «Yo no noto ningún contacto, pero lo ha pitado el árbitro. Debe haber visto algo», declaró el futbolista, que volvió a ocupar ayer una plaza en el once titular.

Baraja, contento

Por su parte, el técnico del Sporting, Rubén Baraja no ocultó su satisfacción por sumar el punto en el último instante del encuentro: «Muy contento por el esfuerzo y trabajo de mis hombres, pero no del todo porque pudimos ganar. Es verdad que lo intentamos ante un equipo muy fuerte y a unas circunstancias que nos afectaron».

Baraja contempló la posibilidad de vencer al Oviedo en uno de los derbis más atractivos del país: «Debemos estar preparados contra todo y, sobre todo para el próximo partido, que es el derbi. Este año ojalá sea nuestra primera victoria fuera de casa, en el campo del rival más grande de nuestro equipo y afición».

Para finalizar su intervención, el técnico sportinguista habló sobre la posibilidad de ser destituido al mando del cuadro gijonés: «No es cosa mía seguir entrenando o no al equipo. Me encuentro con fuerzas suficientes para preparar el derbi ante el Oviedo».