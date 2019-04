Muñiz: «El titular sería: 'Bienvenidos a Segunda, lo demás es fantasía'» El entrenador del Málaga analiza las dificultades y por primera vez habla abiertamente del objetivo: «Cuando todo está en orden ya perdemos decir que aspiramos a ascender» ANTONIO GÓNGORA Viernes, 12 abril 2019, 14:05

Muñiz ha sido hoy otro Muñiz. El entrenador del Málaga ha cambiado radicalmente su discurso y ya se ha centrado abiertamente en el posible ascenso. Se ha mostrado precavido, pero moderadamente optimista. Y muy satisfecho del trabajo realizado y de la transformación realizada en el Málaga tras su descenso. Se ha referido a todos los asuntos de una forma clara en una rueda de prensa que no ha tenido en esta ocasión desperdicio. «Es una cosa que no nos puede sorprender. Segunda es difícil. Y no nos puede sorprender que la zona de arriba esté apretada, que haya muchos equipos peleando por esos puestos... El titular sería: 'Bienvenidos a Segunda, lo demás es una fantasía'. Estamos en abril y el equipo está compitiendo arriba. No debería existir un pesimismo radical».

El técnico insiste en el buen trabajo de sus hombres y por primera vez habla abiertamente del objetivo del Málaga, que no es otro que subir a Primera. «El equipo ha competido bien y ahora está peleando por el ascenso. Existe ese pesimismo porque estamos cuartos o quintos, pero algo bueno estaremos haciendo cuando estamos ahí. Esto tiene Segunda», ha comentado.

También recuerda que ahora su equipo está buscando una buena racha de resultados, lo que llevaría a Primera. «Esa racha del comienzo de Liga, si la logramos ahora, ascendemos. Hay partidos que ganamos que pudo hacerlo el rival, y al revés. La cosa no es tan negra ni tan blanca. Parece que hay que ascender en enero. El equipo está compitiendo por lo máximo, que es ascender», ha insistido.

Para conseguir el objetivo, aunque los partidos de casa no están siendo positivos, Muñiz aboga por convertir en un fortín el campo de Martiricos. «Pedimos el apoyo de la gente, porque de esa manera somos más fuertes. Tenemos que conseguir que La Rosaleda sea inexpugnable. Nosotros tenemos que ir al mil por mil, pero la cabeza tiene que estar por encima de todo. Hay que pelear por enlazar una racha positiva», ha señalado.

«Esperamos el apoyo incondicional de La Rosaleda, pero nosotros tenemos que darlo todo también. Somos conscientes de eso. Hay una cosa positiva, que la gente va al campo y nos acompaña cada semana en casa y fuera. Hay que ser conscientes de lo que nos jugamos, que es ascender. En el fútbol hay que convivir con aciertos y errores. No vamos a obviar que vamos a darlo todo en el campo. Ahí estaremos más cerca de ganar que de perder», ha explicado, a la vez que ha vuelto a incidir en que ya hay que centrarse sólo en el objetivo.

Muñiz ha dejado claro que ahora es el momento de pensar ya sólo en el ascenso, cuando todo está controlado. «Al comienzo ya hablamos de que en abril habría que ver cuáles eran los objetivos más directos, y hemos llegado entre los cuatro primeros, entre los seis que luchan por ascender. Esta claro que, de los nueve que están ahora ahí, tres no van a pelear por nada. Antes podía ser fantasía, ahora no, competimos para estar entre los primeros. Había que ver cómo nos metalizábamos y cómo parábamos la caída del club tras descender. Cuando todo está en orden ya podemos decir que aspiramos a ascender», ha indicado con seguridad y contundencia.

El entrenador, que desconoce quiénes pueden estar a favor o en contra de que no siga si pierde mañana, ha destacado que no se siente solo al frente del proyecto, aunque no tiene una relación directa con la propiedad. «Ellos supongo que tendrán el contacto con el propietario (se refiere a la dirección deportiva). Supongo que hablarán con Juan o con Caminero. El trabajo del entrenador es así. Hay momentos en los que estás muy bien arropado y en otros, no. Hay un dicho que dice que las victorias tienen muchos padres y las derrotas están huérfanas. El apoyo sí lo noto en el vestuario», ha dicho.

Sobre quiénes pueden pretender que se marche si pierde el Málaga mañana, ha comentado: «Dentro de la afición habrá gente que sí y gente que no. Desde que empecé tengo claro cómo es mi trabajo, con humildad y profesionalidad. Me siendo orgulloso de lo que hice antes, en la anterior etapa en el club, y ahora. Teníamos que estar luchando por el ascenso, y ahí estamos. Te puede pasar todo en cualquier momento del día, pero pienso en lo que te puede pasar. Esperemos que no pase».