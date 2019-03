Muñiz: «Hay que dar mucho más valor a lo que está logrando el equipo» Blanco entrega su camiseta a un aficionado malaguista presente en el Nou Estadi al final del encuentro. «Tenemos la costumbre de ver lo malo, en general, en esta ciudad», se queja el técnico malaguista, que reclama más optimismo OPTA Domingo, 24 marzo 2019, 20:47

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, valoró la importancia del triunfo y sus implicaciones, aunque no quiso hablar de ascenso ni del futuro: «No podemos pensar más allá de estos tres puntos. Tenemos que estar satisfechos con ellos. El equipo ha competido ante un rival muy difícil que ha cambiado a su equipo en el mercado de invierno. Hemos tenido el control del partido y hemos hecho muchas cosas bien».

Muñiz aprovechó la ocasión para lanzar de nuevo un mensaje de optimismo y frenar la escalada derrotista de las últimas semanas. «Tenemos la costumbre de ver lo malo, en general en esta ciudad. Hay muchas cosas buenas por el camino, se están consiguiendo cosas y el Málaga está compitiendo bien. Me quedo con eso. Hay que dar mucho más mérito y valor a lo que está logrando el equipo. Cuando ganas por 1-0 es negativo porque no has metido tres, parece todo así».

Muñiz repitió argumentos ya conocidos al mencionar que «en la categoría todos los partidos son apretados, la igualdad es tremenda» o el de que «todos los equipos que están en la parte alta de la clasificación están ahí porque compiten bien».

«Había que tener esa pizca de fortuna que faltó todo el año. Sabíamos que ya se apretaba la cosa» Dani pacheco

Respecto a la importancia de la entrada de Dani Pacheco al campo, al ser el autor del gol (no sin cierta fortuna) aseguró: «Aparte del gol, aporta muchas otras situaciones. Esperemos que tenga continuidad y progresión».

Por su parte, el entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Enrique Martín, consideró injusta la derrota: «A raíz del gol, el equipo se ha sentido como muy mal. El esfuerzo que han hecho los chavales ha sido muy grande. El equipo ha tenido alma y ha jugado, aunque ahora estamos solamente para recoger puntos, para nada más. Los jugadores se han vaciado y al final el fútbol es acierto. Nosotros no lo hemos tenido».

«Llevábamos tiempo buscándolo y al fin la hemos logrado. El balón ha entrado y es gol. Aunque sea con el culo, vale igual» Erik Morán

Además, Martín reconoció lo difícil que es encajar una derrota así: «El golpe para el vestuario es duro, porque ves que mereces tanto como el Málaga, pero no has tenido tanto como el Málaga». Sobre su equipo, solo tuvo buenas y contundentes palabras: «El nivel de competitividad es bueno, estamos dando la cara contra una serie de equipos muy potentes, pero nos está faltando ese detalle que va a favor del equipo que está arriba en la clasificación. Hay que seguir intentándolo, trabajando, porque esto no se ha acabado. El que baja los brazos, acaba y, el que no los baja, tiene la posibilidad de conseguir algo».