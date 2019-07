Los mutis del jeque, un freno Las cosas de Cañete Debidamente informado desde La Rosaleda, Al-Thani no contesta o toma decisiones fuera de tiempo Los jugadores del Málaga se ejercitan en La Quinta. / Josele PACO CAÑETE Martes, 23 julio 2019, 00:11

Igualito que en política. En fútbol continúan los desacuerdos entre Federación y Liga Profesional. Tebas y Rubiales, qué más da. Lo peor es que estas diferencias van a pasar a la justicia ordinaria, cuando no hace mucho solo pensarlo era prohibitivo. Ahí siguen a la gresca. Edificante. Que si los partidos en viernes y lunes, que si están valorados o no justamente en euros… Mientras, en nuestro balón de cada día en Tercera, se adoptan acuerdos sin pies y mucho menos de lo otro. En el Grupo IX han metido un tijeretazo increíble. A pesar de los pesares da la sensación de que aquí no pasa nada, al tiempo que los clubes grandes barajan cantidades desorbitadas por transferencias de futbolistas en un país en el que las cifras del paro son dolorosas. Así se repite la actualidad durante cada verano. Menos mal que ahora existe un equilibrio en las disponibilidades de los clubes. Algo se ha avanzado. Ahí tienen en Primera a clubes como el Leganés, 4 temporadas, y el Eibar (6), que son claros ejemplos del potencial que ofrece el dinero de la televisión. Total, que ahí están coleando los desencuentros entre Federación y Liga. En medio, casi inadvertida pasa la sangría de equipos en el Grupo IX. ¿Dónde está la solidaridad de los compañeros de viaje?

¿Del Málaga, qué? Del Málaga, casi ná. Antes de entrar, dejen salir. Es una regla de cortesía que otrora recomendaban en las escuelas. En la actualidad estos buenos modales dejan que desear. ¿Causas? Aparte de una buena educación, con las prisas y otros etcéteras han desaparecido en el día a día. Por sentido común, la frase se viene aplicando en el trasiego de jugadores durante el verano. Claro, que no se aplica por cortesía, sino por dinero. Es el caso del Málaga y de numerosos clubes. De una temporada a otra, por antagónicas razones, entran y salen profesionales en un plantel. Unos porque han destacado y son traspasables. Y otros, ya saben, porque han rendido poco, tienen contrato vigente y no los mueven ni los bomberos a manguerazos. Hoy, como hace una semana, nada ha cambiado. Por lo apreciado, el jeque debe saber todo, pero no contesta o lo hace con desfase de tiempo. Ni 'el aquí te pillo y aquí…', ni eso de 'dejar el agua correr'. Me consta que en La Rosaleda trabajan e intentan potenciar el equipo, de lo que naturalmente el dueño tiene cumplida información. Pero sus decisiones tardan más de lo debido, o no se producen.

Dada la actual situación, no me atrevo a calificar la labor de Pérez Caminero y su equipo. Afirman que cuenta con una lista con buen número de salidas y entradas. Pero los mutis del jeque resultan un auténtico freno. Ya no entran millones como hace un año. Hay que vender y aligerar la nómina. Sé que Osasuna tenía gran interés por Keko, pues bien en su lugar tiene prácticamente hecho el fichaje del españolista Hernán Pérez. Igual que el Alavés y Jony. O del Villarreal y Ontiveros… La callada por respuesta. En las negociaciones se había llegado a un acuerdo para la respectiva transferencia. Y para la cesión, Stoichkov según su club, no espera más. Al igual que para la compra de Okasaki…

Dicen que la paciencia es una virtud. Hay que tener capacidad para superar las adversidades del jeque porque no responde en su momento al trabajo que se realiza en el club. La resignación y la calma tienen un límite. Al-Thani no sólo dirige al club a muchos kilómetros de distancia, y además parece no darse por enterado en determinados temas. ¡Hay que espabilar! Mientras tanto continúa la operación de abonados con un eslógan: 'No intentes negar lo que sientes…'. Frase de, por y para los malaguistas de verdad. Dada la difícil situación que se vive en La Rosaleda, Víctor piensa igualito que los aficionados. Las comunicaciones con el jeque no pueden ser en una sola dirección.