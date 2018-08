N'Diaye: «Estamos muy contentos, llevamos un buen camino» N'Diaye recibe las felicitaciones de sus compañeros en el partido de ayer. / Salvador Salas El futbolista del Málaga se muestra agradecido al público, que lo eligió mejor jugador ante el Alcorcón: «Es una afición grande» ANTONIO GÓNGORA Sábado, 25 agosto 2018, 14:27

La victoria ante el Alcorcón refrenda el buen arranque del Málaga en su regreso a Segunda, aunque no fuera nada fácil para los pupilos de Juan Ramón Muñiz superar al conjunto madrileño, como reconoce N'Diaye en unas manifestaciones a los medios del club tras el encuentro. «Fue un partido duro y complicado contra un buen equipo, que juega bien al fútbol. Hemos peleado mucho y al final estamos muy contentos con los tres puntos. Trabajamos mucho durante esta semana y en el partido. Tenemos seis puntos, es la recompensa a todos nuestros esfuerzos. Estamos muy contentos y muy satisfechos porque llevamos un buen camino», asegura.

Al margen del triunfo, lo más sobresaliente del choque de anoche se centró en la masiva presencia y comportamiento de los espectadores que acudieron a La Rosaleda, que fueron cerca de 19.000. «Lo he pasado muy bien con esta gran afición, nos ha apoyado mucho y me ha gustado mucho este primer partido en La Rosaleda. Es mejor como local, la gente nos apoya y eso es un plus para nosotros», destaca.

Respecto a la plantilla, N'Diaye tiene muy claro que una de las claves del buen arranque está en la armonía interna del vestuario. «Creo que tenemos un buen grupo los jugadores y desde hace mucho tiempo nos ayudan mucho. Contamos con el entrenador, cuerpo técnico, dirección… todos nos ayudan, por eso creo que nos encontramos cómodos en el campo, y se ve, estamos aquí para ayudar al equipo. Gustavo (Blanco), yo, todos… da igual quién marque, estamos para ayudar», explica.

El buen momento del equipo, sin embargo, no permite al futbolista olvidar que sólo se han jugado dos encuentros. «Para el entrenador es importante ir partido a partido, cada encuentro es diferente y cada uno son tres puntos. Él nos dice eso, creo que tiene razón porque Segunda es muy larga, es muy diferente de Primera, hemos empezado muy bien y hay que seguir así», comenta.

N'Diaye, que fue elegido por los seguidores como el mejor jugador del partido, tiene palabras de elogio para el público malaguista. «Muchas gracias a la afición por elegirme MVP y por apoyarnos de esta manera. Es una afición grande… ¡VamosMálaga!», afirma el futbolista en las declaraciones distribuidas por los medios del club.