N'Diaye, jugador del Málaga: «Pido disculpas a todos, fue una mala respuesta» N'Diaye, en un entrenamiento (archivo). / Salvador Salas Se retracta de su actuación el sábado en El Sadar, que causó un grave perjuicio a su equipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 5 noviembre 2018, 13:22

El senegalés Alfred N'Diaye ha efectuado hoy unas declaraciones, canalizadas a través del departamento de Comunicación del club, para retractarse por el incidente que le supuso la expulsión el sábado en El Sadar (2-1), justo a raíz del gol del empate de Osasuna. El malaguista vio la roja directa por parte de De la Fuente Ramos presuntamente, tal y como redacta en en el acta, por amenazar a un rival.

«Pido disculpas a todos, a la afición y a los niños que estaban en el estadio, porque he hecho un mal gesto. Es una mala respuesta a un rival que nos ha provocado y ha hecho malas cosas a mi compañero», dijo, sin aclarar qué jugador de Osasuna fue el responsable de esa mala conducta y a qué compañero de su equipo le provocó. «Fue una mala respuesta y no puedo decir otra cosa que disculpas a todos, porque no es un ejemplo para el fútbol ni para los niños», añadió el centrocampista, que se enzarzó con varios rivales. Antes de eso el árbitro ya tomó la decisión de expulsarle por sus amenazas de muerte a un rival, que podrían acarrearle una sanción de cuatro o más partidos.

Este es el temor del Málaga, que ha tratado de que el jugador muestre palabras de arrepentimiento para que esto pueda influir positivamente en la decisión que tome ahora el Comité de Competición en función del acta del partido y de posibles alegaciones del club de La Rosaleda.