N'Diaye, liberado de la próxima 'ventana FIFA' por su seleccionador nacional Alfred N'Diaye. / SUR Se le excluyó al haberse clasificado ya Senegal para la Copa África, y podrá estar ante el Gimnástic en La Rosaleda PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

El seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, ha prescindido del malaguista Alfred N'Diaye en la lista de 23 jugadores para el duelo del combinado africano en la próxima ventana FIFA, a mediados del próximo mes. Senegal se medirá a Guinea Ecuatorial el sábado 17, en la quinta jornada de su grupo de clasificación para la Copa África, y tiene ya siete puntos de margen sobre el tercer clasificado (hay seis solamente en disputa), con lo que ya se ha asegurado estar en la fase final que comienza a mediados de junio tras ganar en Sudán en la última cita.

Hay que recordar que el sábado 17 de noviembre el Málaga recibe al Gimnástic de Tarragona en la jornada decimocuarta de la Liga, partido en el que podrá contar con su líder natural. Esta misma circunstancia se podrá dar a finales de marzo (el fin de semana del 23 y 34, cuando el Málaga vuelve a medirse al 'Nastic', ahora en el Nou Estadi), con motivo de la sexta y última jornada de la liguilla de clasificación para la Copa África. Atendiendo al criterio de Cissé, el poderoso medio centro podría quedar exento también de ese viaje.

No es el caso de momento de Munir. Marruecos no ha sellado aún el pase a la fase final de la Copa África. Su equipo es segundo, pero si derrota a Camerún en el próximo partido y Malawi no gana en Comores, se habrá asegurado la clasificación a falta de la última jornada. Munir ya ha reconocido el cargo de conciencia que le genera perderse partidos con su club por motivo del equipo nacional, pero está muy agradecido a su vez al seleccionador de Marruecos, Hervé Renard, que le dio la confianza de ser titular en la fase final del último Mundial, por delante incluso de Bono, que era titular en un club de Primera.